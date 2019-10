Sapersi orientare nel mondo dei media, arriva il corso "A scuola di bufale"

Si chiama “A scuola di bufale” il nuovo corso organizzato da Monty Banks, la piattaforma del Progetto Giovani del Comune di Cesena, nato per districarsi tra razionalità e fake news, le notizie-bufala sempre più diffuse in internet e nei media tradizionali. Il corso, che prevede in totale otto incontri, inizierà lunedì 14 ottobre dalle 16 alle 18,30 al Museo dell’Ecologia (piazza P. Zangheri 6).

I partecipanti impareranno le principali nozioni di controllo dei fatti e verifica delle fonti in maniera semplice ed efficace, approcciandosi a diverse categorie di persone, dagli adulti ai bambini. In particolare, il corso vuole sviluppare il pensiero critico come aiuto per gli insegnanti nel lavoro di tutti i giorni a contatto con i ragazzi.

Nelle diverse lezioni, verranno analizzate le fake news inerenti a diversi settori, dalla scienza all’arte fino alla letteratura: non è vero ma ci credo: irrazionali da 6 milioni di anni; Il pensiero magico e il pensiero scientifico; l’arte in aiuto del vero: artisti e scienziati; Attenti al lupo! Natura e fake news; Scienza e bufale: dalla terra piatta allo sbarco sulla luna; Gli strumenti per la verifica dei fatti; Fake news e ragazzi, approcci didattici; Introduzione alla divulgazione e riflessioni finali.

Il corso si rivolge a tutti gli interessati e, in particolare, ad insegnanti ed educatori dal momento in cui è stato accreditato dal Miur ed è presente sulla piattaforma Sofia del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Le lezioni continueranno sempre al Museo dell’Ecologia dalle 16 alle 18,30 nelle seguenti giornate: 21 e 28 ottobre; 4, 11 e 25 novembre; 2 e 9 dicembre. A curare gli incontri saranno Andrea Boscherini e Lorenzo Rossi. Boscherini è naturalista e organizzatore di attività scientifiche, promozionali, educative e gestionali. È ospite ricorrente del programma RAI Geo, per il quale cura una rubrica sulla natura.

Rossi è divulgatore, appassionato del rapporto tra scienza e pseudoscienza, tematica per cui è autore/organizzatore di mostre, conferenze, libri e pubblicazioni scientifiche. La quota di partecipazione è di 70 Euro. Informazioni e iscrizioni alla pagina dedicata al Monty Banks.