San Mauro, presentato il "passaporto della salute": oltre 100 persone in sala Gramsci

Oltre cento persone hanno partecipato alla presentazione del progetto “Passaporto della Salute” che si è svolto martedì sera, in sala Gramsci. Durante la serata sono intervenuti il Sindaco di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia, il presidente del Consorzio S2A Luciano Natali, Paola Cocconi medico di base, Nanni Costa associazione nazionale emodializzati.

In questi giorni il Comune ha proseguito la campagna di comunicazione per informare tutti i cittadini e invitarli ad aderire al progetto con una lettera informativa spedita direttamente a casa.

Con il Passaporto della Salute il cittadino può valutare complessivamente il benessere del proprio corpo, mettere a fuoco i punti di fragilità per intervenire con uno stile di vita sano e prevenire l’insorgenza di malattie cardiovascolari, alterazioni metaboliche e patologie tumorali. L’adesione al progetto è gratuita e riguarda tutti i cittadini residenti nel Comune di San Mauro Pascoli, di età compresa tra i 37e i 67 anni.

Per ottenere il Passaporto della Salute il cittadino, che vorrà aderire, dovrà eseguire 3 passaggi:

1) recarsi dal proprio medico di base o presso l’ambulatorio dedicato al progetto e attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19. Qui riceverà tutte le informazioni e la prescrizione necessaria ad effettuare gratuitamente un esame del sangue presso il punto prelievi AUSL più vicino

2) recarsi al Poliambulatorio Obiettivo Benessere di via Mulino 12 a San Mauro Pascoli e completare la valutazione con semplici test fisici e alcune misure del corpo (altezza, peso, circonferenza vita e fianchi, pressione arteriosa e tre semplici test fisici).

3) Scaricare l’app 2S2A” Lifestyle” e seguire la procedura per creare il profilo e compilare il questionario sullo stile di vita.

Una volta terminata la visita di valutazione, con l’aiuto degli operatori di Obiettivo Benessere, verranno inseriti i parametri sul proprio profilo e il Passaporto della Salute sarà completo. Sul cellulare si riceveranno consigli mirati su come mantenere e migliorare il proprio benessere.