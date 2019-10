Rsu del Gruppo Hera, "Cgil in Romagna raggiunge il più alto consenso"

Nei giorni dal 14 al 18 ottobre 2019 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle RSU (rappresentanze sindacali unitarie) del Gruppo Hera, la multiutility leader nei servizi idrici, ambientali ed energetici che annovera circa 9.000 dipendenti in Italia, operante nei territori dell’Emilia Romagna, del Friuli- Venezia Giulia, delle Marche e del Veneto.

"La FILCTEM-CGIL dell’Emilia-Romagna vede un aumento del consenso del 5%, attestandosi al 65%, dato ancor più notevole vista anche la crescita dell’affluenza ai seggi. Una democrazia in buona salute, che indica la FILCTEM-CGIL come indiscussa rappresentante dei lavoratori di Hera. I dipendenti saranno infatti rappresentati da 43 delegati FILCTEM-CGIL sui 66 totali in Emilia Romagna".

"In particolare - sottolineano I Segretari Generali FILCTEM CGIL Antonella Arfelli, Francesca Lilla Parco, Marco Dallamora, Alessio Vacchine - i territori della Romagna (Forli-Cesena, Rimini, Ravenna) le elezioni hanno interessato 886 dipendenti del gruppo, di cui oltre l’82% ha partecipato al voto. L’adesione alla FILCTEM CGIL in Romagna cresce in media del 10%, in particolare a Ravenna dove la CGIL passa dal 61% dei consensi al 72% migliorando rispetto alle elezioni del 2015, con quattro delegati sindacali su sei; a Rimini la CGIL passa dal 58% dei consensi al 70% ottenendo la maggioranza assoluta dei delegati con la fuoriuscita della Femca Cisl Romagna dalla rappresentanza HERA del territorio; a Forlì-Cesena la CGIL conferma i consensi ricevuti nelle elezioni del 2015, ottenendo un numero di delegati pari a tre su sette, così come avvenuto nel 2015. Quest’importante risultato non lascia spazio a dubbi o interpretazioni su quanto sia alto nelle province della Romagna il consenso verso la FILCTEM CGIL".