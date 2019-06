Rotary Club, premio per la cultura ad Alessandro Savelli e Luca Panzavolta

Nella cornice del San Demetrio Restaurant il Rotary Club Cesena, presieduto da Ester Castagnoli, ha consegnato venerdì il Paul Harris Fellow per la cultura ad Alessandro Savelli, architetto, cesenate d’adozione, nato a Cervia, ha lavorato in diverse città italiane ed estere ed ha firmato numerosi oggetti e mobili per l’industria. È stato uno dei fondatori del Telefono Azzurro, organizzazione a protezione dell’infanzia, e per la quale scrive libri di favole. Questa sua produzione favolistica, grazie alla quale Federico Fellini lo aveva definito “un costruttore di sogni”, è stato oggetto di una tesi di laurea presso l’Università di Bologna. E’ un artista a 360°: scrittore, architetto e ceramista, uomo di cultura e di rara sensibilità. Nel corso della serata sono state conferite anche le onorificenze Paul Harris Fellow ai soci Moreno Pirini, Roberta Calisesi, Ivan Venturi che da oltre dieci anni fanno parte del nostro sodalizio. Savelli, con le sue parole, ha trasmesso ai presenti la grande passione ed umanità che lo ha guidato in tutta la sua lunga carriera nelle molteplici attività.

La commissione ha assegnato anche il premio per l’imprenditoria al manager Luca Panzavolta, laureato in scienze agrarie indirizzo economico ed amministratore delegato e Direttore generale di Cia Commercianti Indipendenti Associati. È Consigliere di Amministrazione del Consorzio nazionale Conad, con sede in Bologna e vicepresidente di Legacoop Romagna nonché Componente della presidenza Regionale di Legacoop Emilia-Romagna. Insignito della onorificenza di Cavaliere al Merito nel 2011 e di quella di Ufficiale a maggio 2018. A Panzavolta, il Paul Harris Fellow, gli verrà consegnato venerdì prossimo in occasione del passaggio delle consegne, al Grand Hotel di Cesenatico, della presidenza del Rotary Club Cesena da Ester Castagnoli ad Alessio Avenanti. "Un sentito ringraziamento" ha espresso Ester Castagnoli al presidente Africo Morellini, e ai relativi componenti, della Commissione per la “Consegna del PH alle personalità Cesenati della cultura e dell’imprenditoria”, "per l’ottimo lavoro svolto al servizio del club". Una serata che ha visto la partecipazione numerosa dei soci Rotary ed amici