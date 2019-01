In attesa dell’udienza davanti al Tar la Rocca Malatestiana riapre al pubblico

Dal venerdì la Rocca Malatestiana riapre al pubblico. La fortezza sarà aperta tutti i giorni (escluso il lunedì) e si potranno effettuare visite guidate dalle 11 alle 17 con un percorso di visita da un'ora (ingressi ogni ora). In attesa dell’udienza pubblica davanti al Tar per la discussione del ricorso relativo all’esito della gara di affidamento, fissata per il prossimo 20 marzo, il Comune di Cesena ha deciso di sospendere la stipula del contratto con il nuovo concessionario del servizio di gestione della Rocca Malatestiana. Volendo garantire comunque la fruizione del complesso monumentale, ha attivato le procedure necessarie per affidare il servizio delle visite guidate in questi mesi, con procedura d’urgenza, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia.

Per la visita alla Rocca il costo dei biglietti (analogo a quelli per la visita alla Malatestiana antica) è di 5 euro per l’intero e di 4 euro per il ridotto (riservato a studenti di ogni ordine e grado; over 65 anni - gruppi superiori a 15 persone; visitatori in possesso di tessere FAI, Touring Club, Italia Nostra, Romagna Smart Pass). Ingresso gratuito per bambini di età inferiore ai 6 anni; persone disabili e accompagnatori; guide turistiche nell’esercizio della propria attività professionale o per sopralluogo, munite di apposito cartellino di riconoscimento; interpreti turistici nell’esercizio della propria attività professionale o per sopralluogo, muniti di apposito cartellino di riconoscimento; giornalisti muniti di tesserino; visitatori in possesso delle tessere Cesena Card o Romagna Visit Card; delegazioni impegnate in progetti europei; e visitatori disagiati su proposta dei Servizi competenti.