"Realtà e immaginazione", si alza il sipario sulla tre giorni di festa di Rai Radio 3 a Cesena

Seconda edizione della festa di Rai Radio 3 a Cesena dal 31 maggio al 2 giugno. Il tema attorno al quale si concentra tutta la programmazione quest'anno è “Realtà e Immaginazione”, la lezione che ci ha lasciato in eredità Leonardo da Vinci del quale si ricorda quest'anno il cinquecentesimo dalla morte e che soggiornò nel 1502 per un certo periodo nelle terre cesenati e che ha lasciato ampia traccia del suo passaggio nei codici da lui compilati e oggi gelosamente conservati. Saranno una tre giorni con quasi ventiquattro ore di trasmissioni in diretta tra eventi, dibattiti, musica e spettacoli che si terranno in sedi particolarmente rappresentative della città città come il suo centro storico, il teatro Bonci e il teatro Verdi.

“Con il titolo “Realtà e Immaginazione” dato a questa seconda edizione – sottolinea Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio 3 - si vuole rimarcare quello che a mio avviso manca al modo di pensare prevalente del nostro tempo che spesso ignora o manipola i dati della realtà concreta, ma al tempo stesso non sa alzarsi oltre i limiti e le convenzioni del presente”. “Visitando il porto di Cesenatico – ha continuato il direttore – mi sono venuti in mente quei semplici ed anche, se vogliamo, umili disegni di Leonardo. Che grande grandezza e chiarezza, simbolo di realtà e di rappresentare quello che si vuole ottenere”. Nelle tre giornate saranno ospiti personaggi importanti come l'architetto e restauratore Antonio Forcellino, gli scrittori Marco Malvaldi, Serena Vitale, Wu Ming 4 ed Emanuele Trevi, l'antropologo Marino Niola e l'ingegnere Vittorio Marchis. “Proprio ora vengo dall'inaugurazione di Macfrut 2019 a Rimini – dice il sindaco Paolo Lucchi – e questa rinnovata edizione della festa di Rai Radio 3 a Cesena per il secondo anno consecutivo mi fa pensare al grande lavoro e alla grande qualità delle nostre terre. Un onore ospitare un'altra edizione e assicuriamo che tutta la città collaborerà al meglio rallegrandosi di questo onore nell'essere stata scelta”.

Linguaggi e prospettive animeranno altri appuntamenti come gli spettacoli teatrali e musicali con la pianista Mariangela Vacatello e gli attori Ascanio Celestini, Enrico Iannello e il gruppo Kepler 452. Nelle serate ci saranno il concerto di Vinicio Caposella e uno spettacolo di Alessandro Bergonzoni. Per “La Barcaccia” appuntamento con il regista Pier Luigi Pizzi e l'incontro con Cristina Pozzi, la prima donna e la prima italiana nella lista di duecento young global leader indicati dal Wordl Economic Forum. “Anche per quest'anno – ha detto Guido Pedrelli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio – la Fondazione è lieta di contribuire alla manifestazione raddoppiando quanto dato nella prima edizione. Eventi di questo genere lasciano un grande segno positivo e promuovono la città e la cultura”. Ci sarà spazio, poi, per la scienza con l'esperta di robotica Cecilia Laschi e il biologo marino Ferdinando Boero e si seguiranno “le Lezioni di Musica” con CarloBoccadoro e Sentieri Selvaggi. Un momento importante sarà seguire il Filo Rosso tessuto dall'architetto e storico del design Enrico Morteo dal titolo “L'invenzione delle cose. Da Leonardo al Design” con la musica del sassofonista Fabio Petretti.

“Lo scorso anno- ha aggiunto Graziano Rinaldini, presidente di Formula Servizi Soc.Coop – abbiamo tenuto al palazzo del Ridotto una mostra sulla robotica e tutto il mondo della fantascienza. Credo che questa sia stata antesignana del mondo leonardesco del quale,speriamo, di poter mostrare al pubblico tre sue macchine”.