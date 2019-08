Raccolta fondi per la clown-terapia, l'associazione avverte: "Quei banchetti non sono i nostri"

L’associazione l’Aquilone di Iqbal lancia un campanello d'allarme dopo diverse segnalaziooni ricevute. "Veniamo contattati per segnalare la presenza in strada di banchetti di raccolta fondi a favore di progetti di clown terapia e per chiedere la verifica delle informazioni fornite dalle realtà che li organizzano".

Ormai da anni e attraverso diverse campagne di comunicazione, l’associazione cesenate sta cercando di informare i cittadini sulle reali modalità attraverso le quali avviene la raccolta fondi a sostegno delle attività e del progetto di clown terapia.

"La prima segnalazione - spiega l'associazione - è partita ieri dal territorio di Cesena, una seconda questa mattina da Cesenatico. La modalità di raccolta fondi descritta è sempre la stessa, rappresentanti di Associazioni non attive sul territorio di pertinenza stazionano davanti a supermercati, negozi o nelle piazze cittadine chiedendo donazioni in denaro. L’Aquilone di Iqbal ci tiene a mettere in guardia tutti coloro che, facendo una donazione, pensano in buona fede di sostenere il progetto di clown terapia de “I Nasi Rossi del Dottor Jumba”.

"Queste modalità di raccolta fondi non sono quelle che - sottolinea l'associazione per scelta, portiamo avanti da sempre. Per raccogliere fondi a sostegno del nostro progetto siamo soliti partecipare attivamente alla realizzazione di eventi di beneficenza o spenderci in prima persona nella promozione del nostro lavoro, per questo è necessario diffidare di chi incontrate per le strade a chiedere contributi economici, perché non vedrete mai i nostri clown dottori andare a fare colletta al di fuori degli esercizi commerciali".

"Chiunque voglia sostenerci può partecipare ai nostri eventi e iniziative oppure scegliere il nostro servizio di bomboniere solidali, consapevole che in questo modo la sua donazione aiuterà davvero il nostro progetto”. Per conoscere meglio il progetto de “I Nasi Rossi del Dottor Jumba” si può visitare il sito www.aquiloneiqbal.it .