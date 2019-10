Progetto di educazione civica, a Bagno la rigenerazione urbana del Parco della Pesa

Con l’avvio di due cantieri, uno dei quali imminente, il Comune Bagno di Romagna porta a termine un’operazione di rigenerazione urbana dell’area dell’Ex Foro Boario e del contestuale Parco pubblico di via della Pesa, quale sviluppo di un “laboratorio di cittadinanza attiva e costituzione” tenuto dal Sindaco con gli studenti delle Scuole Medie.

"L’avvio del cantiere di riqualificazione del Parco di via della Pesa rappresenta un’operazione importante per la nostra Comunità, alla luce del percorso che ci ha portato a concentrare attenzione e risorse su quest’area dell’abitato di San Piero in Bagno" spiega il Sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini. "La richiesta di riqualificare quell’area, infatti, fu oggetto di una proposta avanzata nel 2017 dagli studenti della 3^B della Scuola primaria di secondo grado M. Valgimigli, quale esito conclusivo di un laboratorio di educazione civica che tenni personalmente in quell’anno scolastico, con la collaborazione della Vice-Dirigente prof.ssa Daniela Corzani e della prof.ssa Paola Del Testa".

"Ogni anno scolastico – spiega Marco Baccini – cerco di tenere alcune lezioni di educazione civica con gli studenti delle Scuole Medie e gli studenti della 3^B del 2017 si dimostrarono particolarmente intraprendenti, tanto da voler cimentarsi in un esercizio di rigenerazione urbana. Il corso si concluse con elaborati grafici e una relazione illustrativa sottoscritta dai 21 studenti, che chiedevano principalmente l’allestimento della stazione dell’Ex Foro Boario a punto di accesso multimediale e del vicino Parco verde a luogo ricreativo e di svago. In quell’occasione avevo preso l’impegno con gli studenti di portare avanti le loro richieste ed ora, seppur siano trascorsi 2 anni da quel momento, siamo pronti per avviare il primo cantiere, che è quello che riguarda la riqualificazione del Parco di via della Pesa".

"Nella Giunta di mercoledì scorso – fa sapere il Sindaco – abbiamo approvato il progetto definitivo/esecutivo per la riqualificazione del Parco, che prevede, seguendo le linee dettate dagli studenti, la rigenerazione dei vialetti, l’installazione di nuovi arredi, con un’area dedicata alla lettura, ai giochi per i bimbi più piccoli ed un’area dedicata anche allo sport, un nuovo impianto di illuminazione. Si tratta di un intervento di € 70.000, a cui seguirà un secondo intervento che prevede la riqualificazione della stazione dell’Ex Foro Boario, che verrà interamente restaurata per ospitare uno spazio di connessione multimediale fruibile dai giovani e da tutti i cittadini. Questo cantiere verrà avviato nella prossima primavera al termine della procedure di gara d’appalto che è già in corso. Il quadro economico di questo secondo intervento ammonta ad € 110.000, coperto con finanziamenti europei".

"Sono entusiasta che questi due progetti stiano per avviarsi per una serie di motivi – dice il Sindaco - In primo luogo, per la forte responsabilità di non deludere gli studenti. Poi per il fatto di dare una risposta alle famiglie con una nuova area dedicata ai più piccoli e infine per risolvere l’annoso problema del degrado di quell’area, che i cittadini residenti segnalavano"