Progetto da 400mila euro, ripartono i lavori di restyling dei Giardini al Mare

Sono ripartiti i lavori di restyling dei Giardini al Mare, a Cesenatico. Si tratta di un progetto da 400.000 euro finanziato integralmente con i proventi dell'imposta di soggiorno. "Questa settimana sono ripartiti i lavori di manutenzione straordinaria, con il rifacimento delle pavimentazioni delle gradinate e delle aree gioco, proseguiranno poi con i giochi d'acqua e con la sistemazione del verde - afferma l'assessore ai Lavori Pubblici Valentina Montalti -. Si stima di concludere i lavori entro l'anno". Il progetto ha come obiettivo il recupero e il rilancio di una delle aree più frequentate dai turisti, ma anche dai cittadini, nata nei primi anni 2000 e che necessita di interventi di sistemazione sia degli arredi che del verde esistente: alberature, cespugli, essenze presenti. La volontà è, infatti, di eliminare gli elementi di degrado, come alberi deperienti, pavimentazioni in legno usurate e arredi in materiale legnoso che presentano evidenti segni di deterioramento.

L’intervento di riqualificazione dei percorsi principali e della vegetazione, con un forte richiamo allo “stile naturalistico” di gran parte dei giardini, avverrà mediante percorsi principali uniformati a quelli esistenti in graniglia e con un bilanciamento della vegetazione a pareggio, ovvero ricollocando le piante giunte a fine ciclo o di scarso valore ornamentale; si interverrà poi con un incremento delle sedute e l’introduzione di un maxi gradone di collegamento fra l’area pedonale e l’area verde rialzata che, a sua volta, sostituirà gli attuali gradoni in legno in cattivo stato di conservazione.

La valorizzazione delle aree di sosta, altro elemento caratterizzante dell’intervento di recupero, è volta a creare veri e propri salotti all’aperto, nuove aree conviviali in sostituzione delle panchine esistenti, allo scopo di favorire l’aggregazione; si proseguirà poi con il ripristino ed ampliamento dei giochi esistenti tramite la manutenzione di quelli di maggior pregio e l’installazione di nuovi, tra cui un’area adibita alla Teleferica e una dedicata a bimbi da zero a tre anni. Infine verrà posta molta attenzione sul ripristino dei giochi d’acqua mediante elementi nebulizzanti e l’installazione di nuovi giochi collocati soprattutto nella fascia fronte bagni, accanto alle nuove aree di seduta, il tutto per ottenere un gradevole effetto rinfrescante.