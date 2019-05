Professioni estive, boom di richieste nel settore turismo e ristorazione: le figure più gettonate

Con l’avvicinarsi della stagione estiva aumentano le opportunità di lavoro per quanto riguarda le professioni estive. Diverse aziende hanno iniziato la ricerca già nei primi mesi dell’anno, ma è ad aprile e maggio che si concentra il maggior numero di offerte. La categoria professionale più ricercata da questo punto di vista si conferma Turismo e Ristorazione che, anche per il 2019, secondo l’Osservatorio InfoJobs, la nota piattaforma per la ricerca di lavoro online.

Il portale sottolinea come "l’Italia è tra le mete turistiche più ambite e quindi tra i Paesi che si preparano a far fronte a visitatori da tutto il mondo per l’estate 2019". Secondo l’Osservatorio InfoJobs, infatti, "già nei primi mesi dell’anno sono iniziate le ricerche da parte di aziende e imprese, con ben 9.388 offerte in questi primi 4 mesi (+14,7% rispetto allo stesso periodo del 2018), di cui quasi 3.000 soltanto ad aprile (+23% vs aprile 2018)".

Tra le professioni più ricercate spiccano le tre figure chiave della ristorazione come camerieri, cuochi e personale di cucina, che occupano i primi tre gradini del podio, seguiti da baristi e da dirigenti nei servizi alberghieri. Non mancano poi addetti al banco servizi di ristorazione, chef, e receptionist, mentre chiudono la top10 dirigenti nella ristorazione e addetti alle pulizie in esercizi alberghieri.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, oltre la metà delle offerte di lavoro per l’estate 2019 si concentra in tre regioni: Lombardia (38,7%) che grazie ai laghi, alle località montane ma anche alla sempre più attrattiva città di Milano, raccoglie molti lavoratori del turismo, Emila Romagna (14%) e Veneto (10%), famose per le loro riviere. Al quarto posto si posiziona il Lazio (8,8%), chiude la top5 il Piemonte con il 7,5%