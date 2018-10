Primi appuntamenti del cartellone teatro al Bonci: al via la prevendita

Primi appuntamenti del cartellone teatro al Bonci. La prevendita dei biglietti si apre martedì con una novità: l’età dei giovani a cui sono rivolte le promozioni più convenienti si alza da 29 a 35 anni. Per il mese di novembre si annunciano 3 titoli. Inaugura la stagione teatrale dall’1 al 4 novembre la rilettura dei pirandelliani Sei personaggi in cerca d’autore firmata da Michele Placido, anche interprete: l’artista dichiara la sua passione per l’autore siciliano e si lascia guidare nella regia dalla convinzione che il testo sia pieno “di suggestioni soprannaturali”. Il 10 novembre è in scena Histoire du soldat di Igor Stravinskij con la regia e la voce recitante di Gabriele Marchesini. Dal 22 al 25 novembre si riprende a Cesena 1984, lo spettacolo crudo e visionario che il pluripremiato regista britannico Matthew Lenton ha tratto dal romanzo “fantascientifico” di George Orwell (una coproduzione Emilia Romagna Teatro Fondazione e CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia). Lenton, qui alla guida di un gruppo di attori italiani, ha presentato il lavoro in prima assoluta a Modena, nell’aprile scorso. Sabato 3 alle 18 è in programma il primo Conversando di teatro, serie di incontri delle compagnie con il pubblico, che punteggerà la stagione. Le schede complete degli spettacoli sono disponibili sul sito http://cesena.emiliaromagnateatro.com. Prezzi in prevendita da 8 a 25 euro (più un euro). Questi i contatti per richiedere informazioni: biglietteria 0547 355959; info@teatrobonci.it e cesena.emiliaromagnateatro.com. La biglietteria resterà aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19.