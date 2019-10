Presidio blindato davanti all'azienda, momenti di tensione tra i lavoratori

Un presidio iniziato nel pomeriggio e andato avanti fino a tarda sera, non senza momenti di tensione, e presidiato costantemente dalle forze dell'ordine. Una manifestazione di solidarietà ai 16 lavoratori licenziati da una cooperativa in appalto alla logistica Bartolini di Gatteo. E la protesta è andata in scena proprio davanti ai cancelli dell'azienda.

Circa 150 i partecipanti al presidio, tra i lavoratori Potere al Popolo che sottolinea: "Ci sono stati momenti di tensione tra i lavoratori stranieri manifestanti e i lavoratori all'interno di Brt. C'è qualcosa che non va quando vengono messi lavoratori contro lavoratori".

"Quelli che sono rimasti all'interno dell'azienda sono 'ricattabili' - rimarcano gli esponenti di Potere al Popolo - lavorano con contratti a tempo determinato. Vogliamo la riassunzione dei lavoratori ingiustamente licenziati e l'eliminazione di ogni forma di caporalato. I ragazzi hanno manifestato pacificamente non reagendo alle provocazioni".

I manifestanti sono andati ad oltranza per diverse ore: "Per aprire un tavolo di trattativa i lavoratori devono poter scegliere il sindacato che vogliono. Se non viene accettata questa condizione non sarà facile risolvere la situazione".