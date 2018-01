Polizia Municipale, celebrato il patrono San Sebastiano a Bagno di Romagna

Sì è svolta sabato mattina la celebrazione della Festa di San Sebastiano, ospitata nel contesto dell’antico borgo termale di Bagno di Romagna, ove si è svolto il corteo delle Polizie Municipali della Provincia di Forlì-Cesena, a cui ha fatto seguito la celebrazione della Santa Messa nell’antica Basilica di Santa Maria Assunta officiata dal Vicario del Vescovo don Pierluigi Diaco, affiancato dal parroco don Alfiero Rossi. San Sebastiano è infatti il patrono della Polizia Municipale e ogni viene festeggiato dalle autorità civili e militari, che rendono il proprio omaggio ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Municipale della Provincia di Forlì – Cesena.

Tra le autorità presenti il vice prefetto Raffaele Sirico, il questore Loretta Bignardi, l’ex vice questore vicario Vincenzo Minarelli Vincenzo, il presidente dell’Unione Valle Savio Paolo Lucchi, il presidente dell’Unione Pianura Forlivese Giorgio Frassinetti, il sindaco di Forlì Davide Drei, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, il sindaco di Mercato Saraceno nonché consigliere provinciale Monica Rossi, il sindaco di Verghereto Enrico Salvi, l’assessore Enrico Cangini del Comune di Sarsina. Tra le autorità militari erano invece presenti anche i Corpi delle Stazioni dei Carabinieri di Bagno di Romagna e S.Piero in Bagno la Polizia Stradale del Comando di Bagno di Romagna ed i Vigili del Fuoco.

Un evento che ha potuto arricchirsi grazie alla presenza della Banda Musicale di Santa Cecilia che ha guidato il corteo fino all’ingresso in Basilica, alla partecipazione attenta dei ragazzi del Liceo Scientifico “A. Righi” di Bagno di Romagna, all’accompagnamento alla celebrazione da parte del Coro di Bagno di Romagna ed al servizio offerto dai volontari dell’Associazione Auser San Piero in Bagno che hanno gestito l’arrivo di tutti gli ospiti. Numerosi anche i cittadini che hanno assistito all’evento con interesse e partecipazione.

Al termine della celebrazione della Santa Messa, si sono susseguiti i saluti e gli interventi delle Autorità, che hanno riconosciuto e ribadito il ruolo fondamentale che la Polizia Municipale riveste nel costante presidio del territorio a garantire le migliori condizioni di vita delle comunità locali, nell’ambito di compiti e attività in costante evoluzione, per far fronte ai quali il metodo della collaborazione sta diventando ed aspira ad essere sempre più necessario.

Hanno portato i propri saluti Marco Baccini in veste di sindaco della città ospitante, Paolo Lucchi quale presidente dell’Unione Valle Savio, Giorgio Frassineti come presidente dell’Unione forlivese e Davide Drei quale sindaco di Forlì e presidente della Provincia. Hanno chiuso gli interventi della Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Bagno di Romagna Tina Valbruzzi e del Corpo di Cesena Giovanni Colloredo. La manifestazione si è poi conclusa con un momento conviviale organizzato presso il Roseo Euroterme Hotel.