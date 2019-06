Pizzicato nel parcheggio dell'hotel a razziare le auto: scattano le manette

I carabinieri del nucleo radiomobile di Cesenatico hanno arrestato un 39enne di origine messinese, 'pizzicato' nella notte tra domenica e lunedì. a razziare le auto nel parcheggio del Color Green Village, struttura ricettiva di via Cristoforo Colombo, a Cesenatico.

L'uomo si è introdotto nel parcheggio dell'hotel, e ha forzato cinque auto, arraffando tutto ciò che ha trovato nei vani portaoggetti. In particolare cinque paia di occhiali, hard disk, scarpe di marca, fin quando non sono intervenuti gli agenti della radiomobile che lo hanno sorpreso in flagranza di reato. Il 39enne si serviva di un cacciavite e di uno zaino dove riponeva la refurtiva.

Per l'uomo sono scattate le manette per furto aggravato e danneggiamento, l'arresto è stato convalidato con il 39enne che si trova in carcere a Forlì in attesa della prossima udienza del processo.