Picco di marea e scirocco: acqua alta nel porto di Cesenatico

Acqua alta nel porto di Cesenatico. "Complice un picco di marea accompagnata da vento di scirocco si è alzato il livello del porto canale fino a far scattare l’allerta preventivo - afferma il sindaco Matteo Gozzoli -. Il consorzio di bonifica ha già chiuso le porte al Ponte del Gatto. Nell’entroterra i livelli sono tutti sotto controllo. In questo momento i livelli sono sotto controllo e in calo, Protezione Civile è al presidio delle Porte Vinciane per valutarne la chiusura".

Nel frattempo la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta "arancione" per criticità idrogeologica. Lunedì sono previsti rovesci più probabili su Appennini in estensione alla pianura. Martedì insisterà una debole instabilità anche martedì, mentre da mercoledì il promontorio anticiclonico localizzato sulla Penisola Iberica manterrà condizioni di tempo stabile. "In seguito - informa il servizio meteorologico dell'Arpae - il livellamento del promontorio e l'ingresso di correnti atlantiche determineranno condizioni di tempo moderatamente perturbato per le giornale da giovedì a sabato".