"Piazze di cinema", Riccardo Scamarcio l'ospite d'onore della nona edizione

È Riccardo Scamarcio l’ospite d’onore della nona edizione di “Piazze di cinema”, il festival organizzato dal Comune di Cesena in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna, che animerà il centro della città romagnola da domenica 7 a sabato 20 luglio. Quattordici giorni di proiezioni e incontri, con i premi alla migliore opera prima italiana e alla commedia dell’anno. In calendario anche appuntamenti per bambini e mostre fotografiche.

A Riccardo Scamarcio sarà dedicata una retrospettiva, che mostrerà le pellicole più belle e famose da lui interpretate, da Tre metri sopra il cielo, il film di Luca Lucini del 2004 con cui ha raggiunto la notorietà, a Euforia del 2018, in cui è stato diretto da Valeria Golino. L’attore pugliese incontrerà il pubblico di Cesena in occasione della proiezione di Verso l’Eden, il film del regista greco Costa-Gavras presentato al Festival di Berlino del 2009, in programma nella serata di sabato 13 luglio in piazza della Libertà.

Due, come tradizione, i concorsi di “Piazze di cinema”: il premio Monty Banks per opere prime italiane e “W la commedia”, con proiezioni e appuntamenti con gli autori tra il Chiostro di San Francesco e l’Arena San Biagio. Torna venerdì 12 luglio anche la “Notte del cinema”, con 4 proiezioni in contemporanea in piazza della Libertà, al Chiostro di San Francesco, all’Arena San Biagio e in piazza del Popolo. Per i bambini (e non solo) ci saranno i film d’animazione di “Piazze di cinema – Kids”.

Tre, infine, le mostre fotografiche. La prima (dal 21 giugno all’8 settembre alla Galleria del Ridotto) è “Estati del cinema italiano. Da Visconti a Sorrentino”, è un’antologica, con foto dei vari fondi del Centro Cinema, dedicata alle estati raccontate dai film italiani. La seconda (dal 5 luglio al 1 settembre alla Galleria Pescheria) è Omaggio a Riccardo Scamarcio: una carrellata di primi piani e di scene, a partire dall’esordio La meglio gioventù per finire con Lo spietato, uno dei suoi ultimi impegni; tutte le foto provengono dal fondo di “CliCiak”.

La terza mostra di “Piazze di Cinema” (dal 5 luglio al 1 settembre in biblioteca Malatestiana) è quella di “CliCiak scatti di cinema”, il concorso nazionale per fotografi di scena giunto quest’anno alla 22esima edizione: un riassunto visivo della stagione appena trascorsa, tra film d’autore e pellicole di successo, tvmovie e serie televisive.