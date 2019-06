Passeggiata a quattro zampe coinvolgendo gli anziani, una domenica alternativa

I cani aiutano a essere più felici. Lo sanno bene i ragazzi di Hippodog Cesena che per domenica hanno organizzato, per il terzo anno, una bella iniziativa insieme agli anziani della casa di riposo Violante Malatesta (a Case Finali). Insieme ai cani, ce ne saranno una trentina, andranno fino alla casa di riposo a prendere gli anziani e, se ci sono anche i parenti degli anziani, per fare una bella passeggiata insieme agli amici a quattro zampe. Qualcuno sarà in grado di tenerlo al guinzaglio, qualcun altro no, ma tutti avranno la possibilità di restare per un paio di ore all'aperto in compagnia della dolcezza e dell'affetto dei cani. Si tratta di un'iniziativa di volontariato che ogni anno è molto apprezzata dalla Casa di Riposo e dai suoi ospiti.

Il programma prevede di fare un giro per le zone di campagna limitrofe con cani e carrozzine. "I cani migliori si sono rivelati i meticci - spiega Michela Mengozzi di Hippodog - L'anno scorso hanno dato prova di grande affetto. Vedere questi cani far festa ai nonnini come se fossero i loro padroni, saltargli sulla carrozzina e riempirgli d'affetto, è stato molto emozionante. E' una gran bella iniziativa che vogliamo ripetere ogni anno". Sabato 8 giugno, invece, sempre all'Hippodog di Cesena (in via Ambrosini 299) si svolgerà il campionato sociale e di bellezza organizzato dal gruppo cinofilo forlivese. Alle 19 apertura buffet e iscrizioni gratuite. Alle 21 inizio giudizi. Il giudice sarà Serena Bernardi (RSM)