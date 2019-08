Parte il campionato del Cesena, le modifiche alla viabilità nella zona del Manuzzi

In occasione delle partite del Cesena calcio per la stagione alle porte, il Comune ha fissato con ordinanza delle modifiche alla viabilità nella cosidetta "area rossa", nei pressi dello stadio Orogel Manuzzi.

In particolare, nelle giornate delle partite, dalle ore 17 alle ore 24, è stabilito "il divieto di transito in via Tito Maccio Plauto; via Veneto, via Toscana, via Venezia Giulia; via Veneto; via Spadolini, via del Mare, via Sicilia, viale Abruzzi, via Lazio; via Campania, via Puglie". inoltre è stabilito "il divieto di transito (su richiesta della Polizia Locale) e salvo diversa disposizione in loco delle forze dell'ordine su via Veneto, via Roncofreddo e via Plauto". Inoltre "viene abrogata la corsia bus per la durata di un'ora dopo la fine della partita in via Plauto e viene modificato temporaneamente il percorso del bus numero 6".