Parco Nazionale, Baccini al Ministro dell'Ambiente: "Urgente la nomina del presidente"

"Da agosto dello scorso anno stiamo attendendo che il Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, provveda alla nomina del Presidente del Parco Nazionale, alla quale da gennaio si è aggiunta anche la necessità di nomina del Direttore". Lo scrive su Facebook il sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini.

"Presidente e Direttore sono due organi fondamentali - prosegue - per la gestione dell'Ente, che va dall'attività ordinaria di gestione e controllo sino alla cura dei progetti da avviare e portare avanti, nonché ai rapporti con tutti gli Enti centrali e locali. Un'attività talmente vasta e intensa che non può essere svolta nel migliore dei modi, neppure con l'impegno di chi sostituisce temporaneamente quei ruoli, che necessitano presenza fisica e mentale a tempo pieno".

Il primo cittadino sottolinea come "Da agosto sto cercando di impegnarmi a sostituire la carica di Presidente, dedicando tempo e concentrazione (a titolo totalmente gratuito, per chi ha elevato dubbi al riguardo), collaborando con la struttura tecnica, ma ciò non basta a colmare un vuoto che sta generando veri e propri danni ogni giorno che passa, ora anche maggiori attesa la vacanza della carica di Direttore. Certamente, sto sostituendo la carica per dovere istituzionale, ma tenendo bene conto che il mio ruolo primario e imprescindibile è quello di Sindaco della mia Comunità, che viene prima di tutto e in riferimento al quale tutto viene in seconda battuta.

Auspichiamo pertanto che il Ministro proceda con la massima sollecitudine alle nomine che gli competono, così come ho sollecitato formalmente più volte".

"Peraltro, - conclude Baccini - per quanto riguarda la nomina del Presidente, per la quale è richiesta l'intesa con le due Regioni dell'Emilia-Romagna e Toscana, è agevolata dal fatto che tutto il territorio si è espresso formalmente per la conferma del Presidente Santini, in modo che possa portare a termine il buon lavoro avviato nel corso del Suo mandato".