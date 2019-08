Panzavolta a Salotto Blu: "Siamo legati alla Romagna, deve rimanere terra d'opportunità"

Il manager cesenate Luca Panzavolta, amministratore delegato di Cia Conad, ha preso parte a "Salotto Blu", trasmissione condotta da Mario Russomanno su VideoRegione, che andrà in onda martedì alle 23:15.

Conad celebra nel 2019 i sessanta anni di attività. "Siamo legati alla Romagna, - ha detto il manager a Russomanno - difficilmente avrebbe potuto nascere altrove una iniziativa come quella dei commercianti associati, non lo dimentichiamo, neppure adesso che le nostre dimensioni sono oggettivamente diverse. Nei mesi scorsi abbiamo perfezionato l'acquisizione del gruppo francese Auchan che operava in Italia attraverso 44 ipermercati, 250 supermercati, un migliaio di punti vendita in francishing per un fatturato di oltre 4,5 miliardi di euro".

"Ci piacerebbe che la Romagna, - ha proseguito Panzavolta - dandosi una autentica organizzazione di sistema, possa sfruttare le proprie enormi potenzialità imprenditoriali, culturali e turistiche per continuare ad essere luogo di opportunità per i giovani". Cresciuto in una famiglia contadina, l'ad di Cia Conad non trascura le attuali difficoltà economiche di tante famiglie: "Ancora oggi, oltre un decennio dopo lo scoppio della grande crisi, nei nostri punti vendita si registra un calo dei consumi nella quarta settimana. Fenomeno che ci responsabilizza verso strategie di maggiore attenzione nei confronti di tutti ma delle fasce più deboli della società in particolare".