Pagati per andare al lavoro in bici, 64 cittadini ammessi nel progetto sperimentale

Sono trascorse alcune settimane dall’avvio del progetto “Al lavoro in bicicletta” che vede coinvolti i Comuni di Cesenatico e Cesena nell’ambizioso piano di sensibilizzazione della cittadinanza ad una maggiore consapevolezza dell’impatto che ognuno ha sull’ambiente e del contributo che può dare. I due Comuni hanno, infatti, partecipato ad un progetto congiunto finanziato con 1 milione di euro dal “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” del Ministero dell’Ambiente, Tutela del territorio e del mare.

Si tratta – è bene ricordarlo – di un progetto dal titolo chiaro “Cambiamo marcia – Cesena e Cesenatico per la mobilità sostenibile” che mette in campo una serie si azioni volte a promuovere e sviluppare infrastrutture e servizi integrati ed innovativi per favorire la mobilità sostenibile lungo i percorsi casa-scuola e casa-lavoro. In particolare, l’iniziativa lanciata lo scorso mese di luglio attraverso un bando pubblico era finalizzata a favorire e incentivare l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro.

Il progetto di sperimentazione di buoni mobilità casa-lavoro denominato “Al lavoro in bicicletta”, prevede un incentivo di 25 centesimi per ogni chilometro del percorso da casa al lavoro, con un tetto massimo di 2,50 euro al giorno e di 50 euro al mese. La rendicontazione dei chilometri effettivamente percorsi sarà resa possibile da una app che chi aderirà al progetto dovrà scaricare sul proprio smartphone. L’obiettivo dichiarato è di promuovere modalità di trasporto che inducano alla progressiva riduzione dell’utilizzo del mezzo privato motorizzato a favore della bicicletta, per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento della salute, della sicurezza e del benessere della popolazione. A fronte di 85 richieste inoltrate all’urp da parte dei cittadini, 64 domande sono risultate idonee per l’adesione al progetto sperimentale.

“Nelle scorse settimane avevamo incontrato i primi "nuovi ciclisti" di Cesenatico che hanno aderito al bando – commenta l’Assessore Valentina Montalti – ad oggi sono già 64 cittadini di Cesenatico hanno scelto di lasciare a casa l’auto e utilizzare la bicicletta per andare al lavoro e sono convinta sia un buon punto di partenza per promuovere un’iniziativa di grande portata come questa, al fine di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento della sicurezza di tutti. Il Comune – conclude l’Assesore – visto il crescente numero di domande di partecipazione al progetto ha deciso di aumentare la cifra a disposizione, impiegando 10.000 euro per consentire a tutti gli idonei di usufruire delle agevolazioni”.

“Credo fortemente sia necessario cambiare marcia, dando priorità a modalità di spostamento sostenibili – conclude il Sindaco Matteo Gozzoli – sono tante le azioni che fanno parte di questo innovativo progetto che intende coinvolgere cittadini, imprese, associazioni in un cambiamento di prospettiva e di visione di una comunità più ecosostenibile e attenta all’ambiente e al nostro futuro. Si tratta di una scelta strategica che mette al centro le scuole le famiglie e il mondo privato delle aziende per cambiare marcia e ripensare al modo in cui ci spostiamo”.