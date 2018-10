Nuova puntata di TEDxCesena: questa volta le idee innovative saranno su "Equilibrium"

E' già sold-out il , iniziativa no-profit organizzata da volontari al solo scopo di diffondere idee di valore. L'evento, che si terrà sabato 10 novembre dalle 15 alle 19 alla Fiera di Cesena, quest'anno si intitola Equilibrium e vedrà sul palco 9 speaker italiani e internazionali che parleranno di fisica, arte, diritti umani, medicina, sociologia, musica e letteratura. Dopo le prime due edizioni (del 2016 e 2017) che hanno registrato il tutto esaurito, torna a Cesena l’atteso evento che ogni anno porta alla ribalta le idee di valore di uomini e donne che si sono distinti nei settori della Tecnologia, dell’Entertainment e del Design. Il titolo, "Equilibrium’, richiama il concetto di centratura, essenzialità, bilanciamento della realtà fisica e dello spirito, ma anche di disequilibrio, tipico del momento storico attuale, fortemente mutevole e denso di sollecitazioni in ogni direzione. ‘La nostra intenzione è di portare sul palco temi che vogliono essere spunti di riflessione per casi di equilibrio, ma anche piccole sollecitazioni per ragionare e muoversi verso l'equilibrio perduto’, spiega Maurizio Berti, il curatore dell’evento. ‘A livello di immagine abbiamo scelto di visualizzare colui che dell’equilibrio naturale fa il suo tratto distintivo, il Colibrì, un concentrato di stabilità in pochi grammi, una forma perfetta di bilanciamento, la migliore immagine per le idee da cui ci lasceremo ispirare’.

Quattro ore di talk e performance dal vivo, della durata massima di 15 minuti ciascuno, che coinvolgeranno le oltre 400 persone di pubblico presente in sala. Chi non potrà essere presente in sala (perché i biglietti sono già tutti esauriti) potrà seguire l'evento sulla piattaforma internazionale TED (www.ted.com) nella sezione dedicata ai TEDx, già pochi giorni dopo la conclusione dell’evento.

TEDxCesena è il primo evento con licenza TED ad essere stato organizzato in territorio romagnolo e nasce nell’ambito dell’organizzazione americana no profit TED che ha dato vita a un’immensa community internazionale, oggi sinonimo in tutto il mondo di "idee che meritano di essere diffuse". Un appuntamento interamente organizzato su base volontaria, anche grazie al supporto di tutte le principali aziende del territorio.

Ecco i nove speaker:

David Bevilacqua,

imprenditore italiano, prima di co-fondare Yoroi nel 2016, azienda Italiana di cyber-security, David Bevilacqua ha trascorso 20 anni in Cisco dove è entrato nel 1996. David è anche autore: dalle sue firme, tra le altre, su “Formiche” alle lectures che tiene per MIP – la business school internazionale dei Politecnico di Milano, per SDA Bocconi, TAG Innovation School.

Dino Amadori,

medico oncologo di fama nazionale, fondatore dell’Istituto Oncologico della Romagna (IOR) e dell’IRST di Meldola, il professor Dino Amadori ha trascorso tutta la sua vita in prima linea nella lotta contro il cancro, sempre ispirato dalla convinzione che un futuro senza tumori sia possibile.

Peggy Weil,

è un'artista americana le cui opere esplorano la nostra relazione con i paesaggi fisici, digitali e sociopolitici che hanno la caratteristica di essere mutevoli e dinamici. Il suo lavoro è entrato nelle esposizioni internazionali, tra cui CURRENT:LA Water a Los Angeles, The Climate Museum a New York, MMOMA a Mosca, LABoral in Spagna.

Gianluca Caporaso,

narratore e scrittore potentino. Ha partecipato a diversi Festival di letteratura, ha realizzato oltre 250 appuntamenti letterari in giro per l’Italia, organizza eventi di promozione della lettura e della narrazione e conduce laboratori di scrittura fantastica. Nel settembre 2017 ha ideato a Potenza un festival chiamato La città delle infanzie.

Margherita Mazzera, ricercatrice di fisica sperimentale, ha dedicato il proprio interesse all’interfaccia tra fisica dello stato solido, nano-fotonica, ottica quantistica e scienza dell’informazione quantistica. Il team da lei guidato ha dimostrato esperimenti fondamentali nel campo della comunicazione quantistica, tra i quali una nuova piattaforma pionieristica per memorie quantistiche integrate in guide d’onda, in collaborazione con l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie di Milano.

Giuseppe Cuna,

in arte “Azel”, ha diciotto anni e proviene da Cesena. Pratica la disciplina dello Human Beatbox all’età di 10 anni, grazie ad uno dei principali esponenti dello Human Beatbox a livello mondiale, Rahzel, dal quale deriva il nome d’arte. Dall’incontro con lui, avvenuto sui canali digitali, Azel ha iniziato a riprodurre suono dopo suono, modellando le stesse tecniche utilizzate dall'artista, ma con l'idea di realizzare un qualcosa di completamente differente e originale che lo potesse rappresentare in futuro. Nel 2016 Azel rilascia sul canale Swissbeatbox di YouTube il video “AZEL | LIQUID FLOW”, che oggi ha 200.000+ visualizzazioni. “AZEL | LIQUID FLOW” viene in seguito ripubblicato da un utente anonimo come “Beatbox master”, aggiungendo ad oggi più di un milione di visualizzazioni. Azel inoltre è Campione a livello Nazionale (2017), regionale Emiliano e Toscano (2017) e Online a livello Mondiale per l’online contest della community Human Beatbox (2016).

Jennifer K. Hong

Esperta americana dello Human Trafficking, Jennifer K.Hong si è da sempre dedicata a salvaguardare i diritti di ogni cittadino del globo combattendo la pratica orribile del traffico di esseri umani. Lo fa direttamente da Washington D.C. e ha viaggiato in molti angoli del mondo per lavorare direttamente con le parti interessate.

Paola Porfiri Team Manager della Ritmica Italiana nella Federazione Ginnastica d’Italia dal 2017, Paola Porfini è la Fondatrice della Società Ginnastica Aurora Fano (1989) con la quale ha ottenuto 10 Scudetti nel massimo Campionato di serie A e innumerevoli partecipazioni a Campionati d’Europa, del Mondo ed Olimpiadi.

Keltoum Kamal Idrissi

Keltoum Kamal Idrissi è una ragazza di 24 anni, diplomata in ragioneria, responsabile della sezione Cesenate dei Giovani Musulmani d'Italia e da sempre attiva a livello sociale locale. Le sue origini sono marocchine ed abita in Italia da quasi 15 anni. Nel 2018 Keltoum Kamal Idrissi ha aperto, assieme alla sua migliore amica, ‘Hijab Paradise’, il primo negozio in Italia a proporre abiti di moda per donne musulmane e studiato con un design trasversale che valica i confini religiosi. Il progetto desidera rispondere così al bisogno delle donne di ogni credo, affinché si sentano alla moda e a proprio agio.