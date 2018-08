Non solo piadina e cappelletti: romagnoli a scuola di cucina, cinese e indiana al top delle preferenze

Estate, la stagione perfetta per rilassarsi esplorando nuovi mondi e culture. Ma se non tutti in questo periodo riusciranno a partire, c’è un’Italia che viaggia comodamente seduta intorno alla tavola, a suon di prelibatezze esotiche, caldi piatti nordici, tacos e sashimi.

L’Osservatorio di ProntoPro.it ha analizzato le richieste di iscrizione ai corsi di cucina per delineare la mappa degli aspiranti chef viaggiatori italiani. Niente macchina fotografica o biglietti alla mano: per un amante dei fornelli, esplorare il mondo significa confrontarsi con nuove materie prime e tante tradizioni da esporre al meglio nei propri piatti. I più creativi? I lombardi, con il maggior numero di richieste inviate per sostenere un corso di cucina, seguiti dai toscani e dai romagnoli. Ma qual è la “meta” più gettonata per i nostri viaggiatori culinari? Dal sushi al sashimi, passando per il takoyaki e un buon piatto di ramen, circa il 30% degli interessati alle tradizioni estere ha scelto di cimentarsi con un corso di cucina giapponese. Scorrendo la classifica delle richieste si trovano i corsi di cucina cinese (16%) e indiana (15%), che hanno suscitato principalmente la curiosità degli abitanti della provincia di Forlì-Cesena.

Per una metà pronta a “partire”, 5 aspiranti chef casalinghi su 10 hanno invece scelto di affidarsi alla nostra tradizione iscrivendosi a un corso di cucina italiana. Ma se i dati Istat dicono che nel 2017 le famiglie italiane hanno speso mediamente 457 al mese in alimenti, quanto sarà costato imparare a cucinarli? Secondo le stime per un corso di cucina si spendono in media 30 euro all’ora, con sconti previsti per lezioni di gruppo o acquisto di pacchetti.