Non solo dalla città al mare, ma anche il contrario: i ristoranti di pesce si moltiplicheranno in centro

Il mare si sposta in città. Sembra strano a dirsi all'inizio dell'estate ma se guardiamo le prossime aperture di nuovi locali in centro Cesena scopriamo che due di loro hanno la "casa madre" a Cesenatico. Il primo, la cui apertura è prevista a breve (sicuramente prima di San Giovanni) è la 'Sardineria' che apre all'incrocio tra vicolo Tavernelle e via Mura Porta Fiume. Tre vetrate con sardine disegnate sul muro per offrire ai clienti una cucina di mare con prodotti tipici del mare Adriatico: primi, fritto, secondi, spuntini e soprattutto buon vino da accompagnare ogni piatto.

L'altra è' Doc 141', enoteca e ristorante che si trova in viale Carducci a Cesenatico insieme a 'Doc 2.4' cucina veloce che si trova sul lungocanale sempre a Cesenatico. Due locali differenti dello stesso gestore che forse a Cesena potrebbero trovare una fusione. Per "Doc" i tempi saranno un po' più lunghi ma le voci ufficiose di chi lavora nel mondo della ristorazione dicono che aprirà nella bottega storica Antica salumeria Morganti (il proprietario è deceduto qualche mese fa) che si trova sempre all'angolo di via Fra' Michelino.

Considerando che su via Battisti si può contare l'ormai lo storico ristorante di pesce Cohiba, in via Fra' Michelino c'è Altamarea (che nel suo menù ha anche pesce) e in piazza del Popolo c'è l'ultimo arrivato "La Mucciga", con l'apertura dei due nuovi locali, in un fazzoletto di poche decine di metri, si troveranno a convivere ben 5 locali che offrono pesce. Se solo pochi anni fa era una rarità trovare un posto dove si mangiava un risotto di mare o un fritto fatti come si deve, chissà forse dopo non ci sarà nemmeno più necessità di spostarsi verso la costa. Sarà tutto a portata di ma...re.