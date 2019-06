Non rientra a casa: i familiari lo trovano in un campo sotto un trattore senza vita

E' al vaglio ai Carabinieri la dinamica di un incidente agricolo costato la vita ad un anziano, Guerrino Serafini. La tragedia si è consumata nel territorio di Mercato Saraceno. A dare l'allarme sono stati i familiari che, non vedendolo rientrare in casa, sono andati a verificare nel vicino campo dove si era recato alcune ore prima. E qui l'hanno trovato sotto ad un trattore agricolo. Subito è stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118, ma per l'uomo non c'era già più nulla da fare.