"Non appartiene a Cesena", cancellata la scritta antisemita sulle pareti della centralina 

Un atto incivile, che era stato scoperchiato per la prima volta attraverso una segnalazione di un lettore a CesenaToday, lo scorso 3 gennaio. Alcune scritte ingiuriose contro gli ebrei erano apparse sulla centralina Enel di Torre del Moro.

"La nostra civile Cesena - scriveva Maurizio - sta vivendo questo clima, il tutto avviene all'imbocco della zona artigianale di Torre del Moro, in via Olimpo Foschi, provveda chi di dovere a ripristinare il fabbricato,e nell'eventualità si voglia andare più a fondo le telecamere della zona potrebbero essere di aiuto, un bel l'inizio d'anno".

Attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza prosegue la caccia all'autore del deprecabile gesto, ma intanto come segnala il sindaco Enzo Lattuca, le scritte sono state cancellate. "Pochi giorni fa sulle pareti esterne di questa centralina dell’alta tensione di Torre del Moro era apparsa una scritta antisemita che non appartiene alla nostra città e che non possiamo tollerare in nessun modo. In accordo con Enel questa mattina abbiamo provveduto al ripristino della tinteggiatura".