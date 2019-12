Natale in Romagna, partono le visite guidate nei centri storici: gli itinerari

La magia del Natale passa per la Romagna e i suggestivi centri storici di Cesena, Cesenatico e Longiano accompagnano i visitatori alla scoperta degli angoli più magici e nascosti della città grazie al suggestivo percorso dei Presepi e delle bellezze storico-artistiche locali che ogni anno registra migliaia di presenze. Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, il Consorzio Servizi per il Turismo Cesenate ripropone le visite guidate di Scopri Cesena.

Si parte sabato 14 dicembre con una visita a Cesenatico e all’emozionante Presepe della Marineria. L’itinerario, che prende avvio da Piazza Pisacane alle 15,30, prevede una sosta al Porto Leonardesco e alla sua originale Natività. Ci si addentra poi nelle stradine del centro alla volta di Piazza Pisacane col suo Monumento a Garibaldi, Piazzetta delle Conserve, Casa Moretti, la Chiesa di San Giacomo Apostolo, per concludere al Presepe della Marineria (durata 1 ora e mezza).

Sabato 28 dicembre invece si va alla volta della Longiano dei Presepi (XXIX edizione) in un affascinante percorso alla scoperta dell’incanto e della magia del Natale che prevede le seguenti visite e soste: Corte del Castello Malatestiano e al Presepe d’Autore della Fondazione Balestra, Presepe del Rifugio Bellico, Museo d’Arte Sacra, presepi alla Sala San Girolamo, Grande Presepe Meccanico al Santuario del Ss. Crocifisso. Ritrovo in programma alle 15,30 presso l’Ufficio Turistico di Longiano in via Porta del Girone 2 (durata 2 ore).

Gli appuntamenti con Scopri Cesena si concludono nella città malatestiana sabato 4 gennaio con un tour nel cuore di Cesena che partirà alle 15,30 dallo IAT in Piazza del Popolo. Si visiterà Piazza del Popolo, Palazzo del Ridotto, Chiesa del Suffragio, Biblioteca Malatestiana, Chiesa di Santa Cristina, Cattedrale di S. Giovanni Battista con Presepe in cripta. Al termine della passeggiata sarà possibile visitare anche il Grandioso Presepe Meccanico Gualtieri all’ex-Pescheria con una riduzione sul costo d’ingresso.