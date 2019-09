Il movimento scettico sui vaccini M3V si vuole presentare alle Regionali: i candidati

Intendono partecipare alla corsa elettorale del prossimo maggio, quando si voterà per le elezioni regionali. E' quanto annunciano, avviando anche la raccolta delle firme necessarie per candidarsi, dal movimento “scettico” sui vaccini 'M3V', acronimo di “Movimento Vaccini Vogliamo Verità”. Riporta una nota: “Abbiamo il piacere di presentare i candidati e di illustrare i criteri che hanno portato alla formazione di questo fantastico gruppo umano che sta per affrontare una grande sfida politica. Il fondamento del gruppo è costituito da oltre una trentina di cittadini, anche non iscritti a M3V, che in questi anni si sono impegnati per la libertà di scelta e residenti nei principali comuni dell’Emilia-Romagna a rappresentazione di una battaglia che interessa l’intero territorio regionale”.

Continua la nota: “Vi sono una decina di membri del Movimento 3V che hanno avuto la funzione essenziale di dare corpo e forma al Movimento, il quale va ricordato è al servizio per tutti i cittadini di una sana politica e della verità. Alcune personalità indipendenti che nel proprio ambito hanno svolto una incisiva azione a favore della libertà di scelta e che perciò sono conosciute nell’intero territorio nazionale da tutti coloro che hanno a cuore questa vitale causa. Da evidenziare infine che alcuni candidati esterni rappresentano altre regioni perché oggi ci presentiamo in Emilia-Romagna ma siamo pronti a portare la voce della libertà di scelta in quei territori in cui si voterà: Veneto, Toscana, Puglia, Campania, Liguria, Marche e Sicilia”.

Per il territorio di Forlì-Cesena il 'M3V' intende candidare Noemi Zucchi, Mattia Giannini, Manuela Borroni, Marco Fantini, Federico Caporali. Per il collegio di Ravenna Elena Fabbri, Fabio Servidei, Ugo D'Alberto, Maria Luisa Biolcati Rinaldi ed infine per quello di Rimini Ambra Fedrigo, Matteo Angelini, Stefania Sinicropi, Giuseppe Berardi.