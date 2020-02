Ha lottato contro il sarcoma di Ewing, addio a Steven Babbi. "Ha amato la vita fino all’ultimo istante"

"Questo non è un addio, ma un arrivederci". Il cuore di Steven Babbi, il dipendente della Siropack che lottava da 13 anni contro il sarcoma di Ewing, si è spento venerdì. Aveva 24 anni. La sua storia ha colpito l'Italia intera. Abbandonato dall'Inps, fu assunto dai suoi datori di lavoro, Rocco De Lucia e Barbara Burioli. Un gesto encomiabile, che è valso ai due anche un riconoscimento dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poche settimane fa Steven aveva ricevuto al Rizzoli la visita di Vasco Rossi, un bel momento immortalato da un'immancabile foto col noto cantante.

"Con infinito dolore comunichiamo che Steven ci ha lasciati - comunica la Siropack -. Se n’è andato così come ha sempre vissuto, affrontando ogni momento con positività, forza e immensa determinazione. Steven ha amato la Vita fino all’ultimo istante, e noi non abbiamo potuto fare a meno di amare Lui, sin dal primo giorno in cui ha messo piede nella nostra azienda. In questi anni abbiamo condiviso momenti felici e difficili, cadute e risalite, e al termine di questo viaggio l’eredità che Steven ci lascia è un qualcosa di ben più grande del mestiere che noi abbiamo insegnato a Lui".

Continua il messaggio: "Il Suo sorriso contagioso, la Sua innata forza nel gettare il cuore oltre l’ostacolo, la Sua capacità di empatizzare ed aiutare gli altri, il non lamentarsi mai anche negli ultimi momenti di vita hanno acceso una fiamma in ciascuno di noi che non si spegnerà nemmeno davanti a questa tremenda perdita. Lotteremo anzi con ancor maggiore determinazione per tenere viva la Sua testimonianza e dare voce alla richiesta di escludere dal limite di 180 giorni di malattia retribuita annuale tutti i malati oncologici, per restituire a ciascun lavoratore quella dignità che Steven ha dimostrato fino alla fine, e per far sì che il nostro Paese destini più fondi alla ricerca, affinchè i nostri malati possano avere una maggiore speranza di vita. Stich, ora sei libero dalle catene e potrai venire a trovarci tutte le volte che vuoi, prodigandoTi con il Tuo carrello in magazzino e scherzando con i colleghi. Le porte dei nostri cuori saranno sempre aperte per Te".

Una "notizia che lascia senza parole, ma con un grande dolore al cuore - afferma su Facebook il sindaco Matteo Gozzoli -. In questi anni avevamo imparato a conoscerlo per la sua forza e per il suo coraggio nell’affrontare una malattia tremenda. La sua storia l’hanno fatta emergere Barbara e Rocco di Siropack che hanno insegnato a tutto il Paese come si può stare accanto ad un dipendente malato, aiutandolo e lottando allo stesso tempo per maggiori diritti e assistenza per tutti. Io Steven lo voglio ricordare così, con la sua tuta da lavoro, con tutta la sua forza e tutta la sua dignità e sopratutto con il coraggio che ci ha insegnato. Esprimo sentite condoglianze alla famiglia a nome di tutta l’amministrazione comunale.