Misure anti-smog, arriva il penultimo appuntamento con le domeniche ecologiche

Domenica 8 marzo nuovo e penultimo appuntamento con le ‘domeniche ecologiche’ a Cesena, le giornate programmate nell’ambito delle nuove misure antismog previste dal Piano Aria Integrato Regionale (Pair), con il quale la Regione Emilia-Romagna mette in campo le misure necessarie per rientrare nei valori limite degli inquinanti atmosferici fissati dall’Unione Europea. La prossima domenica ecologica, salvo nuove disposizioni, è prevista per il 22 marzo.

Durante la giornata varranno le stesse limitazioni alla circolazione veicolare che, dalla prima domenica ecologica del 6 ottobre fino a fine marzo, sono in vigore dal lunedì al venerdì. Quindi, dalle 8,30 alle 18,30 non potranno circolare i veicoli a benzina fino a Euro 1, i diesel fino a Euro 3 e i ciclomotori fino a Euro 0 e, quindi, saranno esclusi dalle limitazioni i veicoli a benzina omologati Euro 2 o successive, i diesel omologati Euro 4 o successive, i ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive.

Si potrà circolare liberamente all’interno del centro abitato solo nei percorsi stabiliti che, tra l'altro, permettono di raggiungere in ogni fascia oraria l’Ospedale “Maurizio Bufalini”, le Case di cura “San Lorenzino” e “Malatesta Novello” e i parcheggi di scambio. Tutte le informazioni sulle limitazioni previste dall'ordinanza e sulle esclusioni sono pubblicate alla pagina www.comune.cesena.fc.it/liberiamolaria2019.