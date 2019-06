Tragedia in spiaggia, malore fatale mentre fa il bagno: muore turista 85enne

E' morto mentre faceva il bagno a Marina Julia, siamo a Monfalcone, in provincia di Gorizia, con ogni probabilità a causa di un malore.

Come riporta TriestePrima un turista di Longiano di 85 anni, frequentatore abituale della spiaggia, ha perso la vita. Nelle prime ore di domenica pomeriggio, l'uomo è stato rinvenuto riverso in acqua in posizione supina nel tratto di basso fondale nelle acque antistanti il litorale del lido di Staranzano.

Tempestivamente è intervenuta la guardia costiera di Monfalcone, che ha recuperato la persona già esanime, trasportandola ai pontili galleggianti dove erano intervenuti gli operatori sanitari. Inutili i tentativi di rianimazione, per l'85enne non c'è stato nulla da fare.