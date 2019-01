Malore improvviso alla guida per una 73enne, il marito riesce a bloccare l'auto

Paura in via Cappuccini, erano circa le 12,45 quando una donna di 73 anni è stata vittima di un malore. La donna si trovava alla guida della sua auto e stava facendo rientro a casa. La 73enne è riuscita a segnalare al marito l'improvviso malore. L'uomo si trovava davanti alla propria abitazione ed è stato abile nel bloccare prontamente la vettura, agevolato anche dalla velocità ridotta, visto che la 73enne aveva appena svoltato verso la propria abitazione. La donna è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 ed è stata portata con codice di altà gravità all'ospedale Bufalini. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Municipale per gli accertamenti di rito.