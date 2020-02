Longianese d'adozione, il Comune premia il "Giaguaro" Matteo Signani

Dopo la bodybuilder Jennifer Michelacci, un altro longianese viene premiato per meriti sportivi: infatti, domenica 9 febbraio alle ore 18.30, al Circolo di Montilgallo, il Comune di Longiano, insieme al Consiglio di Frazione n.1 (Longiano, Felloniche e Montilgallo) e al Circolo Auser La Scuola Montilgallo, organizza la cerimonia di consegna, da parte dell’Amministrazione comunale, del riconoscimento per meriti sportivi a Matteo Signani, “il Giaguaro”.

Il pugile, originario di Savignano sul Rubicone, ma longianese d’adozione, ha di recente vinto il titolo di Campione d’Europa E.B.U. – European Boxing Junior nel pugilato di categoria pesi medi, avendo sconfitto nell’ottobre scorso il pugile armeno naturalizzato olandese Gevorg Khatchikian in uno dei match di cartello della Trento Boxing Night. Un’impresa decisamente non da poco, specie se si considera che lo sportivo ha superato i quarant’anni di età. La cittadinanza è invitata a partecipare alla cerimonia di conferimento del premio a Matteo Signani. Al termine dell’evento, verrà offerto un aperitivo dal Circolo di Montilgallo. Per info: tel. 348 8257938.