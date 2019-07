Liceo Monti, 225 maturi: per 17 neo diplomati un'estate da 100

E' finalmente tempo di vacanze per i "maturi" del Liceo Vicenzo Monti. Sono 225 che hanno affrontato l'esame di Stato e 17 di questi si sono laureati col massimo dei voti: si tratta di Arianna Brasina e Federico Neri (5AC), di Francesco Riccardo Crescenzi, Michele Gallone e Sofia Messina (5BC), Alessia Alvisi (con lode), Olga Corrado e Gaia Venturi (5CC), Greta Antonelli e Arianna Valli (5AS Liceo delle Scienze Umane), Valentina Collina e Carlotta Sacchetti (5BS Liceo delle Scienze Umane), Silvia Scarpellini (5CS Liceo delle Scienze Umane), Alessia Muccioli (5DS Liceo delle Scienze Umane), Nicole Lazzarini (5AE Liceo delle Scienze Umane), Sofia Casadei (5BE Liceo delle Scienze Umane).

Sono stati 1225 gli alunni scrutinati in tutte le classi, passano un'estate serena 1023 che hanno superato l'anno. Sono 152 gli studenti con giudizio sospeso, 50 i non ammessi più 6 non ammessi per mancata frequenza.



5A

1 ANTONACCI CARLO 66/100esimi

2 BAGNOLINI GIOVANNI 68/100esimi

3 BAZZOCCHI PIETRO 81/100esimi

4 BIANCHI MARGHERITA 79/100esimi

5 BRASINA ARIANNA 100/100esimi

6 CANTELMI ALESSIA 78/100esimi

7 CASTELLUCCI RACHELE 80/100esimi

8 CUCCHI CHIARA 63/100esimi

9 DEGLI ANGELI MARCO 72/100esimi

10 DI FRANCO RAFFAELA 90/100esimi

11 FRANCOLINI GIULIA 81/100esimi

12 MANUZZI BEATRICE 72/100esimi

13 NEGRI CATERINA 94/100esimi

14 NERI FEDERICO 100/100esimi

15 PARRINO CHIARA MARIA BEATRICE 65/100esimi

16 PLACUZZI VITTORIA 98/100esimi

17 RAMILLI MARCO 82/100esimi

18 RICCI ESTER 98/100esimi

19 RUBBOLI SOFIA 89/100esimi

20 SPADA GIULIA 63/100esimi

21 ZAPPAROLI PIETRO 60/100esimi

5B

1 ABORI CHIARA 71/100esimi

2 ARGINELLI LUIGI 68/100esimi

3 BALESTRI CECILIA 81/100esimi

4 BATTISTINI BENEDETTA 80/100esimi

5 BELLETTINI LUCIA 78/100esimi

6 BENAGLI ALBERTO 80/100esimi

7 CRESCENZI FRANCESCO RICCARDO 100/100esimi

8 DRI GIULIA 90/100esimi

9 FESANI ALESSIA 75/100esimi

10 GALLONE MICHELE 100/100esimi

11 GIORGETTI NICOLE 74/100esimi

12 MARCONI CHIARA 80/100esimi

13 MARTINETTI MATILDE 85/100esimi

14 MESSINA SOFIA 100/100esimi

15 PLACUCCI TOMMASO 80/100esimi

16 RICEPUTI MARGHERITA 68/100esimi

17 SALVI ALBERTO 73/100esimi

18 SEVERI SOFIA 85/100esimi

19 TORCHIANI STEFANO 76/100esimi

20 VENTURI LAURA 85/100esimi

21 VITALI MARIA 77/100esimi

5C

1 ALVISI ALESSIA 100/100esimi e Lode

2 ARUMAHANDI INDI 85/100esimi

3 BOSI SOFIA 64/100esimi

4 BOTA ALINA BIANCA 77/100esimi

5 CALBUCCI MATTEO 100/100esimi

6 COLA ANDREA 78/100esimi

7 CORRADO OLGA 100/100esimi

8 CUNI LAURA 84/100esimi

9 DE FINIS CLAUDIA 84/100esimi

10 FABBRI LAURA 82/100esimi

11 FABBRI VALENTINA 79/100esimi

12 FATTORI ANDREA 77/100esimi

13 LOMBARDI CRYSTAL 86/100esimi

14 MAGNANI BEATRICE 71/100esimi

15 MANZELLI MARIANNA 96/100esimi

16 MANZI ALICE 80/100esimi

17 ONOFRI MATILDE 98/100esimi

5AS

1 ANTONELLI GRETA 100/100esimi

2 BATTISTINI SERENA 78/100esimi

3 BOCCHINI GINEVRA 73/100esimi

4 BOMBACI CHIARA 80/100esimi

5 BUCCI AGNESE 71/100esimi

6 CONTE LUCIA 93/100esimi

7 DE CARLI ALICE 69/100esimi

8 FALANGA AURORA 82/100esimi

9 FOSCHI FRANCESCA 64/100esimi

10 GASPERINI VICTORIA 76/100esimi

11 GIAMBI MARTINA 80/100esimi

12 MAGNANI ANDREA CARLOTTA 91/100esimi

13 MANCINI GIOIA LIA 80/100esimi

14 MARIOTTI SOFIA 90/100esimi

15 MURATORI ALESSIA 69/100esimi

16 NANNI GAIA 96/100esimi

17 PAGANELLI EUGENIA 70/100esimi

18 PAMUKU MAJA DANIELA 75/100esimi

19 PRACUCCI SOFIA 63/100esimi

20 RICCHI ALICE 80/100esimi

21 RICCI CAMILLA 94/100esimi

22 VALLI ARIANNA 100/100esimi

23 ZAMMARCHI CHIARA 78/100esimi

24 ZAVATTA ALEXIA 60/100esimi

25 CECCARELLI ALESSIA 71/100esimi

5BS

Michela Almiento 75

Asia Astolfi 92

Angela Barbozzi 73

Claudia Benini 96§

Martina Ceccarelli 78

Valentina Collina 100

Giulia Donini 81

Anna Drei 70

Sonia Fabbri 96

Elisa Faeti 82

Maria Chiara Foschi 67

Giorgia Ghirardi 81

Noemi Giorgis 93

Ilaria Guarino 80

Francesca Loddi 95

Alessia Maggioli 69

Martina Mazzoli 85

Maria Sole Medri 76

Federica Molari 71

Camilla Neri 83

Carlotta Sacchetti 100

Sofia Scarpellini 77

Angela Tatullo 73

5CS

1 AMADORI VIRGINIA 73/100esimi

2 BALDAZZI SOFIA 85/100esimi

3 BARTOLINI MARTINA 64/100esimi

4 BELLAVISTA MARTINA 76/100esimi

5 BIANCO CHRYSTEL 96/100esimi

6 BOCCHINI ANNA 84/100esimi

7 BUCCELLI SARA 65/100esimi

8 CASADEI MARTINA 79/100esimi

9 CIAVATTI ALEX 89/100esimi

10 CONSULTI DENIS 89/100esimi

11 DOMINICI SOFIA 64/100esimi

12 FABBRI ELEONORA 94/100esimi

13 FABIANI CHIARA 94/100esimi

14 FALANGA VIVIANA 70/100esimi

15 FRANCIA ALESSIA 70/100esimi

16 GENTILI CAMILLA 76/100esimi

17 GUIDI MICHELA 88/100esimi

18 LEMBO SARA 78/100esimi

19 LO IACONO MARTINA 66/100esimi

20 SCARPELLINI CHIARA 68/100esimi

21 SCARPELLINI SILVIA 100/100esimi

22 SILIGHINI GIULIA 79/100esimi

23 TAHER TASLIMUTANZUMANARA 74/100esimi

24 TURCI FRANCESCA 94/100esimi

25 VALENTINI AURORA 68/100esimi

5DS

Giacomo Antonelli 86

Benedetta Baldacci 85

Noemi Baldazzi 80

Asia Barbieri 80

Emma Benini 74

Giulia Berti 70

Beatrice Casadei 76

Livia Castelluzzo 68

Arianna D’Angelo 71

Laura Di Serio 83

Viola Dini 80

Xhorxha Elezi 89

Linda Fabbri 76

Sofia Fabbri 81

Federica Frani 84

Alex Gazzoni 75

Rebecca Marini 65

Sara Marzaloni 97

Chiara moretti 82

Alessia Muccioli 100

Giorgia Raschi 97

Agnese Toni 96

5AE

1 ABBONDANZA CAMILLA 93/100esimi

2 BAGNOLINI FEDERICA 82/100esimi

3 BONAGURI MARTINA 77/100esimi

4 CASADEI DELLA CHIESA NICOLE 81/100esimi

5 FABBRI GIULIA 71/100esimi

6 FURGIUELE STELLA 85/100esimi

7 FURI STEFANO 81/100esimi

8 GAUTIER ARLETTE JAININE 60/100esimi

9 GOBBI SOFIA 76/100esimi

10 LAZZARINI NICOLE 100/100esimi

11 LEONI GIORGIA 96/100esimi

12 MAESTRI EVELYN 77/100esimi

13 MAGRINI MATHILDE 83/100esimi

14 MERLONI BIANCA 70/100esimi

15 MERLONI LEONARDO 64/100esimi

16 MONTAGNANI MARIADELE 97/100esimi

17 PANTALEO GRETA 65/100esimi

18 PIRACCINI ALESSIA 95/100esimi

19 POMPILI SOFIA 97/100esimi

20 ROSSI CHIARA 98/100esimi

21 SUZZI CHIARA 92/100esimi

22 TOZZI GIULIA 80/100esimi

23 ZAMMARCHI ELISA 92/100esimi

5BE

AMADORI NICOLO' 70/100esimi

2 BASSETTI ELISABETTA 80/100esimi

3 BELLETTI MATTEO 98/100esimi

4 BUCCELLI SARA 72/100esimi

5 CANDUZZI LORENZO 64/100esimi

6 CASADEI SOFIA 100/100esimi

7 CIARAMELLA MEGAN 76/100esimi

8 CROCIATI CAMILLA 80/100esimi

9 D'ALTRI GIULIA 63/100esimi

10 ERCOLANI CECILIA 85/100esimi

11 FAPPIANO FRANCESCO 68/100esimi

12 GALEOTTI GRETA 76/100esimi

13 GRASSI SOFIA 67/100esimi

14 MARINELLI LEONARDO 67/100esimi

15 MERCADINI GIORGIO 72/100esimi

16 MOSCATELLI GIANNI 65/100esimi

17 PIANGERELLI MARGHERITA 80/100esimi

18 PIERI VALENTINA 81/100esimi

19 SINTUCCI MATTEO 68/100esimi

20 TASSINARI GIULIA 76/100esimi

21 TRAMONTI GIADA 85/100esimi

22 VERDUCCI FILIPPO 74/100esimi

23 ZOFFOLI ILARIA 92/100esimi

24 TURCHINI ALICE 62/100esimi

5CE

1 BALDACCI SOFIA 72/100esimi

2 BIONDI ASJA 88/100esimi

3 BRONZONI PIETRO 65/100esimi

4 CANTONI ANDREA 98/100esimi

5 CAPPELLI NICCOLO' 68/100esimi

6 CHIACCHIO MARCO 71/100esimi

7 CILENTI LUCREZIA 80/100esimi

8 LUCCHI NOEMI 96/100esimi

9 MANUZZI ANDREA 60/100esimi

10 MARINGOLO REGINA 63/100esimi

11 MONTALTI LIDIA 90/100esimi

12 MOSCHINI CHIARA 76/100esimi

13 PIRACCINI CARLOTTA 71/100esimi

14 RICCI GIACOMO 62/100esimi

15 RIZZO MANUEL 60/100esimi

16 ROSSI GIULIA 99/100esimi

17 ZIGNANI TOMMASO 66/100esimi