"Licenziati nel silenzio totale delle istituzioni", arriva il presidio per i lavoratori

Il Collettivo Sankara Cesena riaccende i riflettori sul caso dei 16 lavoratori licenziati all'azienda Bartolini di Gatteo. "E' così che nel cesenate un gruppo di lavoratori alle dipendenze di una multinazionale dei trasporti si ribella alle condizioni di gravi criticità sulla sicurezza e al clima vessatorio e intimidatorio che si respira nella azienda. Si organizzano in un altro sindacato e attuano alcuni scioperi per rivendicare dignità e sicurezza sul lavoro. Per questo motivo 16 di loro vengono licenziati".

"Le istituzioni e la Politica che fanno? Nulla. Tace il Sindaco e tutto il Conssiglio Comunale di Gatteo, non prendono posizione i maggiori partiti del cesenate".

"Spiace scrivere queste parole - prosegue il Collettivo Sankara - come duole prendere atto fino a che punto possa arrivare il cinismo di fronte al potere di una multinazionale. Un motivo più che sufficiente per essere al presidio Mercoledì 23 contro questi licenziamenti davanti al Piazzale della Bartolini di Gatteo alle ore 17".