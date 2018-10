Le scuole elementari si aprono alle 'Steam': scienza, tecnologia e ingegneria tra i banchi

Le scuole elementari si aprono alle Steam (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths) e all'Europa. A cogliere per primo la ghiotta occasione, con lungimiranza e intelligenza, è stato il circolo didattico Cesena 2, con sede in via Quarto dei Mille, che da venerdì 12 ottobre farà partire ufficialmente "Erasmus+Steam Jam", un progetto internazionale di formazione e mobilità docenti e studenti votato a promuovere una cultura europea grazie al confronto e al dialogo tra docenti e bambini di diverse nazionalità. Insieme alla scuola di Cesena ci sono anche le scuole di Belgio, Spagna, Galles, Romania e Grecia.

L'iniziativa riguarda sia le scuole elementari che quelle di infanzia e si svilupperà nell'arco del biennio 2018/2020. Il 12 ottobre, all'interno dei 5 plessi del Circolo Cesena 2 si svolgerà, per l'appunto il primo #Erasmusday, giornata di apertura lavori durante la quale tutti i bambini delle classi aderenti riceveranno i primi materiali didattici che contemporaneamente saranno consegnati anche ai bambini delle scuole internazionali. Nelle settimane successive (dal 24 al 28 ottobre), inoltre, alcuni docenti stranieri faranno visita al Circolo Cesenate per prendere parte a periodi di formazione e visita. Il progetto prevede inoltre la presenza di insegnanti in madrelingua in classe e le collaborazioni didattiche tra insegnanti stranieri attraverso la piattaforma e-Twinning. Un'occasione per restare in ascolto dell'Europa e formare cittadini del futuro pronti e preparati.