Gambettola, il Comune investe 200mila euro per la manutenzione delle strade

La Giunta comunale di Gambettola ha approvato due progetti per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali, investendo complessivamente 200 mila euro. In questi giorni sono in corso le procedure di gara per l’affidamento dei lavori che verranno eseguiti nel corso della prossima primavera. Si tratta di interventi su strade e marciapiedi la cui manutenzione è prioritaria al fine di garantire la sicurezza nella circolazione di veicoli, ciclisti e pedoni.

"Il primo progetto - dichiara il sindaco Roberto Sanulli - riguarda la messa in sicurezza di alcune strade e si avvale del contributo straordinario di 100 mila euro, messo a disposizione dal Ministero dell’Interno. Il progetto esecutivo prevede di intervenire sulle seguenti strade: via Kennedy, oltre alla strada si metterà in sicurezza il ponte sulla Rigossa con rifacimento della soletta e il riposizionamento del parapetto; tratti di via De Gasperi e di via Leopardi; i marciapiedi di via Gramsci prospicienti la scuola primaria".

"Il secondo progetto - continua il primo cittadino - rientra nel piano investimenti comunale, per il quale abbiamo destinato 100 mila euro, e prevede interventi urgenti di asfaltatura delle strade. Saranno oggetto di intervento tratti delle seguenti strade: via Del Lavoro e via Europa fino al confine comunale, via Malbona, via Piave, via Roncolo e via Garibaldi".

Conclude Sanulli: "Nel corso di questo mandato abbiamo investito circa 700 mila euro per rendere più sicure le nostre strade, secondo un piano annuale che negli ultimi anni ci ha consentito di intervenire su oltre il 60% delle strade comunali, migliorando il manto stradale che spesso viene compromesso dalle avverse condizioni atmosferiche. Oltre agli interventi inseriti nei due progetti, nel corso del 2019 verranno rifatti anche i manti stradali di via Sabotino (interessata da lavori sulla tratta dell’acquedotto) e viale Carducci, nel tratto compreso fra il piazzale della stazione e via Matteotti, in corrispondenza dei lavori di riqualificazione del viale".