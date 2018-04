Laura e Matteo di Misano Adriatico sono la Supercoppia Italiana 2018

Domenica 15 aprile, al Teatro Comunale “Elisabetta Turroni” di Sogliano al Rubicone, organizzata dal Comune di Sogliano al Rubicone, si è svolta la finalissima di “La Supercoppia Italiana 2018”. “La Supercoppia Italiana” è un’idea di Paolo Teti e di sua moglie Maria Grazia Montevecchi, ideatori fra l’altro dei concorsi di bellezza - simpatia come “Miss Mamma Italiana”, “il Babbo più Bello d’Italia”, “Miss Nonna” e “Miss Suocera”. “La Supercoppia Italiana” è un concorso che vuole premiare l’importanza della figura della coppia nel vivere quotidiano, in un tempo in cui la frenesia ed il susseguirsi veloce dei giorni fanno spesso dimenticare che non si è soli e si condivide la vita con un’altra persona; oppure ci si ricorda che si è una “coppia” solo quando nascono problemi o difficoltà. Le coppie partecipanti, hanno dovuto dimostrare di essere affiatate, unite e complici in ogni situazione attraverso simpatici test riguardanti la loro vita di coppia, prove di abilità e l’immancabile passerella.

La coppia vincitrice della 12° edizione del concorso, con la fascia di “La Supercoppia Italiana 2018” vive a Misano Adriatico (Rimini) ed è composta da Laura Pira, parrucchiera, di 32 anni e da Matteo Giovanardi, bancario, di 34 anni. Laura e Matteo sono stati fidanzati 17 anni e sono sposati da 5 anni ed hanno due figlie, Gaia di 10 anni e Giulia di 6 anni. Dopo i test attitudinali nei quali si sono dimostrati concordi su tutto e la sfilata in passerella, Laura e Matteo, entrambi con la passione per il ballo, si sono esibiti in uno spettacolare e romantico “show dance”, nel quale hanno dimostrato tutto il loro feeling. Bellissimo l’aneddoto raccontato sul palco e legato alla nascita di Giulia (la loro seconda figlia), infatti, quando Laura era quasi al termine della sua seconda gravidanza, accusò dei dolori e fu portata, da Matteo, all’ospedale, fu però rimandata a casa, dicendo che erano normali dolori e ancora non era il momento; una volta rientrati a casa invece, i dolori (che erano doglie), hanno iniziato a farsi sempre più forti e Matteo, da solo, ha fatto nascere la loro bimba, nel bagno di casa.

Altre le coppie premiate dalla giuria presieduta dal Sindaco di Sogliano a Rubicone Quintino Sabatini e dal Vice Sindaco di Sogliano al Rubicone, Dante Orlandi: ◦ “La Supercoppia Italiana Sprint” Stefania Bruschi, 34 anni, segretaria e Luca Semprini, 35 anni, libero professionista, di Rimini. Stefania e Luca sono sposati da 2 anni e sono genitori di Giada di 5 anni e Lorenzo di 4 mesi. ◦ “La Supercoppia Italiana Eleganza” Amelia Santelli, 48 anni, tecnico di anestesia e rianimazione e Filippo Celi, 47 anni, impiegato, di Castel San Pietro Terme (Bologna). Amelia e Filippo sono fidanzati da 4 anni. ◦ “La Supercoppia Italiana Fashion” Jessica Carletti, 33 anni, aiuto cuoco ed Alessandro Becherini, 33 anni, autotrasportatore, di Piombino (Livorno). Jessica ed Alessandro sono sposati e sono genitori di Francesco ed Angelica, di 9 e 2 anni. ◦ “La Supercoppia Italiana Dolcezza” Roberta Marconi, 22 anni, studentessa universitaria e Riccardo Carboni, 26 anni, operaio edile, di Todi (Perugia). Roberta e Riccardo sono sposati da 2 anni e sono genitori di Ginevra di 2 anni. ◦ “La Supercoppia Italiana Sorriso” Rosalia Vaglica, 47 anni, casalinga e Giordano Boiocchi, 60 anni, di Punta Marina (Ravenna). Rosalia e Giordano sono sposati e sono genitori di Maria Giulia ed Elisa, di 15 e 13 anni. ◦ “La Supercoppia Italiana Evergreen” è di Legnaro (Padova) ed è composta da Susy Campanile, 48 anni, parrucchiera e Giovanni Russo, 50 anni, operaio.

Susy e Giovanni, sono sposati da 25 anni e sono genitori di Krizia di 20 anni, la quale, insieme al fidanzato Daniele Giglio, 25 anni, rappresentante, di Albignasego (Padova), si è aggiudicata la fascia “La Supercoppia Italiana Solare”. La manifestazione è stata condotta da Paolo Teti e da Lara Biscuola, vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Gold 2016” e ripresa dalle telecamere di TeleRomagna. L’organizzazione de “La Supercoppia Italiana” dopo il grande successo del concorso è già al lavoro per la prossima edizione, le coppie interessate a partecipare al concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare il numero telefonico 0541 344300. Nella foto in allegato: “La Supercoppia Italiana 2018” Laura Pira e Matteo Giovanardi in compagnia di Paolo Teti, Lara Biscuola e Dante Orlandi Vice Sindaco di Sogliano al Rubicone.