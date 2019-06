Ladri colpiscono un bar: rubano il fondocassa e pure i superalcolici

Ladri colpiscono in un bar di via Cervese. Il furto si è verificato intorno all'una e mezza della notte tra mercoledì e giovedì, quando tre soggetti hanno forzato una finestra di un pubblico esercizio situato in via Cervese. Le immagini di videosorveglianza hanno immortalato il terzetto entrare all'interno e puntare alla cassa per prendere il fondo presente nella cassa, un importo limitato. L'allarme antifurto è scattato e i malviventi, prima di fuggire in fretta e furia, non hanno lesinato di rubare 5-6 bottiglie di superalcolici. Sul posto si è portata in pochi minuti la volante della Polizia, che non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto furto e battere la zona per la ricerca dei tre malviventi.