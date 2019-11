La pizzeria fa la conta dei danni, l'irruzione dei ladri in pieno giorno

Continuano senza sosta i furti ai danni degli esercizi commerciali a Cesena. Una piaga che non risparmia nessuna tipologia di attività: stavolta a fare la conta dei danni (e sono salati) è la pizzeria "Napizz" di via Natale dell'Amore. La particolarità è che i malviventi hanno fatto irruzione nel locale in pieno giorno. "Erano le 12:30 di domenica - spiegano dalla pizzeria - il locale era chiuso (apre alle 18:30) ed hanno avuto tutto il tempo di agire indisturbati. Erano in due ma probabilmente fuori c'era un 'palo'. Sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Hanno forzato la porta d'ingresso e distrutto l'insegna della pizzeria. Una volta dentro hanno rubato anche tablet e telefoni. Il danno? In totale almeno 10mila euro". Per la pizzeria è il primo episodio di questo tipo, è stata sporta denuncia alla Polizia.