La nuova area per i camper è realtà: "Luogo ideale, i camperisti amano Cesenatico"

Giornata di inaugurazione per la nuova area camper a Cesenatico, nell'area dell'ex Peligro. Dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione dell’area di via dei Mille, designata come luogo attrezzato per la sosta camper, martedì mattina il Sindaco Matteo Gozzoli, insieme al Vicesindaco Mauro Gasperini, al Cordinatore generale della società ATR Stefano Vernarelli (società che tramite convenzione con il Comune, ha progettato e realizzato gli interventi) ha accolto Gianni Brogini Direttore Marketing di APC-Associazione Produttori Caravan e Camper.

Il Comune di Cesenatico, infatti, alcuni mesi fa aveva partecipato alla XVIII edizione del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà” promosso da APC-Associazione Produttori Caravan e Camper, presentando un progetto legato alla realizzazione, proprio dell’area camper denominata “Ex Peligro”. APC-Associazione aveva valutato positivamente il progetto presentato affidando un contributo di 20.000 euro.

Nella mattinata Brogini, in rappresentanza dell’Associazione ha preso visione del progetto e della realizzazione dell’area, complimentandosi per il lavoro svolto.

“Questa mattina – commenta il Vicesindaco Mauro Gasperini – abbiamo voluto presentare ad APC-Associazione Produttori Caravan e Camper l’area sottoposta a riqualificazione aperta agli utenti per mostrargli come il contributo ottenuto abbia contribuito a portare a compimento il nostro progetto di riqualificazione ”.

“Ringrazio APC-Associazione Produttori Caravan e Camper – conclude il Sindaco Matteo Gozzoli – che ha valutato positivamente il nostro progetto di riqualificazione concedendoci un contributo utile a rendere migliore e fruibile l’area scelta. La nostra Amministrazione si conferma essere capace di intercettare contributi provenienti da più parti, fondi che possano aiutarci nel portare a compimento le opere che riteniamo utili per la nostra città. Con la nostra candidatura al bando promosso da APC-Associazione Produttori Caravan e Camper abbiamo scelto di incentivare il turismo su camper sapendo quanto i camperisti amino Cesenatico e la scelgano come meta delle proprie vacanze. Riqualificando tutta l’area dell’Ex Peligro, infatti, mettiamo a disposizione dei turisti un luogo consono alla sosta attrezzato nel migliore dei modi”.