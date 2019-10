La ferma mentre va a scuola e l'afferra chiedendo un bacio, 17enne si dà alla fuga

Un episodio inquietante è stato segnalato sul gruppo Facebook Cesena Sicura, da una signora che ha raccontato la disavventura capitata venerdì mattina alla sua figlia 17enne: "Erano le 7:45 e stava camminando sulla via Emilia in direzione stazione (come fa abitualmente) per recarsi a scuola. È stata fermata da un signore anziano con deambulatore che diceva di avere bisogno di aiuto".

"Mia figlia - scrive l'utente di Cesena Sicura - si è avvicinata per prestargli soccorso ma in realtà l'uomo aveva usato questa scusa per poi chiederle insistentemente e in modo aggressivo di essere baciato sulla bocca. La ragazza, cercando di allontanarsi, gli ha risposto che doveva andare a scuola". Una vicenda simile a quella accaduta lo scorso 5 ottobre quando un 50enne aveva offerto del denaro ad alcune ragazzine per seguirlo con lui, mentre si trovava in mutande nella sua auto. Episodi riconducibili a soggetti con evidenti disturbi mentali e comportamentali. Nel racconto dell' utente di Cesena Sicura "l'uomo ha afferrato la 17enne dalla spalletta dello zaino in modo violento senza lasciarle la possibilità di scappare". Fortunatamente però "mia figlia è riuscita a divincolarsi dalla stretta ed è corsa via mentre l’uomo, con un atteggiamento isterico, continuava a gridare e piangere".

"Mia figlia ha 17 anni e fisicamente forte - conclude la signora - non voglio pensare se fosse successo a una ragazzina più piccola e minuta. È già stata fatta denuncia".