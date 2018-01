L’Italia fa il pieno di medaglie al Campionato Mondiale di Ornitologia a Cesena Fiera

Se l’Italia si lecca le ferite per il mancato Mondiale calcistico, può sempre consolarsi con quello Ornitologico. Qui, il nostro Paese non solo ospita la 66esima edizione a Cesena Fiera (domenica 21 l’ultimo giorno), ma addirittura ha fatto man bassa di Medaglie, pari al 55% di quelle in palio. Per la precisione sono stati 2322 i riconoscimenti massimi, di cui 890 d’oro, 773 d’argento, 659 di bronzo. È vero che gli espositori italiani sono decisamente superiori come numero, 2302, resta il fatto che la qualità dei volatili nelle diverse specie è stata riconosciuta dai 138 membri della giuria internazionale.

Seconda piazza per il Belgio (166 allevatori) che si porta a casa 457 medaglie (200 gli ori), terzo posto per la Spagna (373 allevatori) con 360 riconoscimenti (136 ori), quarti i francesi (239 espositori) con 237 premi (99 premi massimi), quinti i Paesi Bassi (118) con 157 medaglie. Curiosità, i paesi meno medagliati sono stati il Marocco e Romania entrambi con 2 medaglie, e la Serbia con una sola medaglia ma d’oro.

L’esposizione dei volatili del Campionato Mondiale così come la mostra scambio proseguono domenica 21 dalle ore 9 alle 17.

Ingresso 12 euro.