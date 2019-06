L'Eliseo si rinnova ancora: non solo cinema, ma anche sale polifunzionali per l'arte e i corsi

A 70 anni dalla nascita del cinema Eliseo, e dopo la creazione di nuove sale, la proprietà Piraccini presenta alla città di Cesena l'entrata in funzione di uno spazio artistico di 320 metri quadrati. Una struttura prestigiosa, completamente ristrutturata, insonorizzata, arredata e resa funzionale da tecnologie avanzate che rendono gli spazi perfettamente adattabili alle diverse esigenze artistico-espressive di tipo divulgativo, formativo e puramente ricreativo. Sono più stanze collegate tra di loro con un angolo bar. C'è la scuola del Cinema di Cesena con i suoi corsi (tra poco arriva in città Paolo Conticini), c'è l'area della musica, lo spazio espositivo per quadri o sculture e una bella sala grande dove si possono fare convegni, concerti o spettacoli teatrali. Lo spazio può essere affittato anche ai privati, sia tutto che in qualche sua parte.

Cesena si arricchisce quindi di una nuova area per le attività culturali: attiguo al Cinema Eliseo, alla 'Barriera' storica della città, mediante un complesso multifunzionale e attrezzato per l'organizzazione e la gestione di attività artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, nonché di interesse sociale con finalità educativa.



La gestione è affidata alla neonata associazione di promozione sociale Eliseo Art Lab che annovera tra i soci fondatori e del consiglio direttivo diversi rappresentanti del mondo della cultura locale (e non) tra cui musicisti, artisti e organizzatori che animeranno i locali della struttura con iniziative rivolte ai loro soci e a tutta la cittadinanza.

Tra i soci fondatori di Eliseo Art Lab ci sono: Damiano Politi (il presidente), Alessandro Fariselli, Gianluca Nanni, Enrico Farnedi, Carlo Borsari, Monica Andreucci esperta d'arte, Antonio Babbini e Concetta Barbera di Panda Comix, Massimiliano Severi e Simonetta Manuzzi.