L'assessore Benedetti ha inaugurato la nuova Clinica Dentale Santa Teresa

E’ stata Simona Benedetti, assessore ai Servizi per le persone del Comune di Cesena, a tagliare ufficialmente sabato mattina il nastro della nuova Clinica Dentale Santa Teresa, in viale Finali 42, a pochi passi dalla Barriera. Si tratta del terzo polo in Romagna per questa struttura all’avanguardia, dopo il centro nato a Ravenna nel maggio 2014 (che dall’apertura ad oggi ha servito oltre settemila persone) e quello aperto a maggio 2016 al centro commerciale La Filanda di Faenza.



Come a Ravenna e Faenza, anche la clinica cesenate ha come coordinatore sanitario l’odontoiatra Fabio Fusconi e come direttrice amministrativa la moglie Monica Pezzi: la coppia che ha ideato una serie di cliniche dentali con caratteristiche moderne e ben specifiche, nelle quali si applica appieno il concetto di industria 4.0 in odontoiatria (un team di professionisti con specifiche competenze individuali, in grado di fornire al paziente un check completo, grazie ad attrezzature tecnologiche modernissime).



“Rivolgo alla nuova Clinica un grande augurio – ha detto l’assessore Benedetti -: ci fa molto piacere che i titolari abbiano scelto di rapportarsi fin da subito con l’Amministrazione, questa struttura all’avanguardia arricchirà ulteriormente l’offerta sanitaria della nostra collettività”.



“Come già negli altri centri di Ravenna e Faenza, anche a Cesena la nostra mission non cambia – sottolineano Fusconi e Pezzi -: quella di fornire al paziente risposte efficaci e rapide, quando è possibile cercando di risolvere i problemi nell’arco di una sola giornata, e senza farlo soffrire. Oggi la tecnologia ce lo permette, e noi operiamo in questo senso”.