L'appello ad uno stile di vita sano, tornano "I guerrieri della salute"

“Combatto con il cuore” è questo lo slogan scelto dai Centri Sportivi Body Art per la sesta edizione de "I guerrieri della salute". Si tratta di un’iniziativa benefica nata nel 2015 allo scopo di promuove i benefici legati ad una sana attività fisica e raccogliere fondi in favore di I.R.S.T. (Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori) e che ha permesso in questi anni di donare 24.900 euro a favore della ricerca dimostrando come attraverso l’attività fisica si possa fare e farsi del bene. Lo slogan dell’ I.R.S.T. ci ricorda che “la lotta alle malattie tumorali può esser vinta” ed è importante essere uniti e soldali in questa battaglia e metterci il cuore.

“Un vero e proprio farmaco” così è stata definita la regolare attività fisica che, se ben somministrata, non ha controindicazioni ed anzi porta ad innumerevoli benefici, primo tra tutti il benessere, equilibrio fisico e psicologico. Le moderne conoscenze e vari studi condotti hanno dimostrato l’importanza dell’attività fisica nel prevenire malattie cardiovascolari, il diabete e l’obesità e l’insorgenza di altre malattie come il decadimento mentale senile, la depressione e alcuni tumori, in particolare il cancro del colon e della mammella. Da sempre, lo staff di Body Art promuove l’attività fisica come strumento di benessere a tutela della salute fisica e psichica ed è con piacere e orgoglio che, anche quest’anno, propone la campagna “I Guerrieri della Salute”, volta a incentivare il movimento come medicina preventiva, e nel contempo, a raccogliere fondi destinati alla cura e alla ricerca delle patologie tumorali.

Lo staff del Body Art sarà in prima linea nel promuovere e nel diffondere “sani stili di vita” attraverso una serie di iniziative. In particolare, fino al 15 Marzo, sarà possibile presso i centri sportivi di Mercato Saraceno e Bagno di Romagna vivere 10 giorni di attività fisica (fitness, corsi e piscina) versando un contributo di 10€ che andrà devoluto interamente all’ IRST (Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio dei Tumori). L’iniziativa ha già visto il coinvolgimento di circa una trentina di partners, tra esercizi commerciali, aziende e Istituzioni, che hanno dato il loro appoggio nella divulgazione di tale campagna. Tra le iniziative messe in atto all’interno della Campagna dei Guerrieri della Salute rientrerà l’organizzazione della Cena dei Guerrieri della Salute con la preziosa collaborazione del Fuori Orario Caffè e dello chef Paolo Teverini. La serata, giunta alla sua quarta edizione, sarà finalizzata alla raccolta fondi da destinare interamente all' Istituto di Ricerca per lo Studio e la cura dei Tumori.