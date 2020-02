"Innamorata della vita", gli auguri del sindaco alla neo centenaria Elvira Casadei

Il suo nome è Elvira ma da tutti è conosciuta come la “maestra Elvira” avendo dedicato buona parte della sua vita ai piccoli allievi. Cesena ha una nuova centenaria e anche questa volta il Sindaco Enzo Lattuca ha preso parte ai festeggiamenti congratulandosi con lei per il traguardo raggiunto e per essere ancora oggi “innamorata della vita”. “Nata nel febbraio del 1920 – commenta il Sindaco – la signora Elvira, come coloro che hanno vissuto i duri anni della Seconda guerra mondiale, ha dovuto affrontare non poche difficoltà. Il conflitto ha toccato da vicino la sua famiglia: nel corso di un bombardamento una bomba ha colpito la sua abitazione ferendo gravemente a una gamba il suo papà. Nonostante questo e malgrado le difficoltà economiche di quegli anni, è riuscita a diventare maestra d’asilo dedicando tutta la vita all’insegnamento e alla formazione dei bambini”.

Dapprima insegnante a Pietracuta, frazione del Comune di San Leo, dove ha incontrato suo marito, Elvira Casadei negli anni ’60 si è trasferita a Cesena proseguendo la sua attività di maestra a Sant’Egidio. “A Sant’Egidio – racconta la cugina Carmen Suzzi – tutti la conoscevano come la ‘maestra Elvira’. Ancora oggi i suoi alunni, ora uomini e donne con famiglie, si ricordano di lei”. Amante della natura, degli animali e del disegno, raggiunta l’età della pensione la signora Elvira non ha mai abbandonato le proprie passioni. Dopo la morte di suo marito si è trasferita a Porta Trova dove vivevano i suoi fratelli. “È sempre stata una temeraria – prosegue la cugina – fino a pochi anni fa viveva da sola, andava in bici e frequentava l’Università per anziani senza perdere una sola lezione. Ha sempre detto che desiderava raggiungere il traguardo dei cento anni per invitare il Sindaco alla sua festa. Così è stato”. Oggi Elvira Casadei è ospite presso la Casa per anziani “Maria Fantini”.