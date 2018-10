Vive da eremita da 7 anni a contatto con fede e natura: Villachiaviche incontra Sveva

Domenica scorsa e le famiglie la parrocchia di Villachiaviche hanno svolto una uscita un po' particolare. Sono state le famiglie stesse a chiedere di ritornare ad incontrare l'eremita Sveva, che abita a Bascio di Pennabilli, al confine con la Toscana, sul passo di Viamaggio. "Da 7 anni, in una ex canonica, abita questa 45enne che, dopo aver insegnato ad Urbino all'università e tenuto molteplici corsi, ha seguito il sogno premonitore affiorato quando era bambina, cioè di vivere a contatto con Dio e con la natura", spiega don Daniele Bosi.

"Sveva non ha automobile, si muove a piedi compreso per andare a messa alla domenica, percorrendo due ore di strada - continua il sacerdote -. Inizia la sua giornata alle 3 del mattino con la preghiera davanti a Gesù, dal quale trae la luce come da un sole che scalda con i suoi raggi. La luce del volto di Sveva e il calore della sua testimonianza hanno riempito il cuore dei presenti, ritornati alle loro case arricchiti dalla gioia contagiosa di questa innamorata di Dio".