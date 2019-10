"Incidenti stradali: pensionati categoria a rischio", se ne parla con Cna

In Italia gli incidenti stradali sono sempre più in aumento e la categoria maggiormente coinvolta è proprio quella dei pensionati. "La sicurezza stradale è un tema che li tocca direttamente e diventa fondamentale sostenere attività ed iniziative di prevenzione ed informazione in materia".

A questo ha pensato Cna Pensionati Forlì-Cesena, organizzando due incontri informativi per trattare una serie di fattori che causano il problema e per approfondire argomenti connessi alle infrastrutture che gli anziani prevalentemente utilizzano nei loro tragitti.

Dopo il primo incontro a Forlì, è previsto il bis giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 15.30, al Centro Sociale “Anziani Insieme” di Cesenatico, in viale Torino 6. Nel programma gli interventi di: Alvaro Attiani, presidente di CNA Pensionati Forlì-Cesena, Ernesta Biondi, presidente Centro Sociale “Anziani Insieme” di Cesenatico, Giordano Biserni, presidente ASAPS, Mauro Gasperini, vicesindaco del comune di Cesenatico, Fausto Sacchelli, Fondazione UNIPOLIS di Bologna e Edoardo Turci, comandante della Polizia Municipale di Cesenatico. Gli esperti saranno a disposizione per domande e approfondimenti del pubblico.

"È evidente la necessità di una maggiore informazione finalizzata ad individuare quei piccoli accorgimenti ed atteggiamenti da adottare per evitare il crearsi di eventuali situazioni di pericolo".