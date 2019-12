Resta impigliato nel macchinario che lo solleva da terra: grave un operaio

Giovedì mattina intorno alle 11 una lavanderia industriale di Ranchio di Sarsina è stata teatro di un grave incidente sul lavoro. Ferito gravemente un operaio romeno di 53 anni. Per le investigazioni sono arrivati sul posto i tecnici della Medicina del Lavoro e in supporto i Carabinieri di Cesena.

L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, dalla prima ricostruzione pare che l'operaio sia rimasto impigliato in una sorta di nastro trasportatore in movimento che lo ha sollevato da terra fernedolo in modo grave. Il 53enne operaio è stato trasportato al Bufalini con un codice di massima gravità e si trova ricoverato in prognosi riservata.